Идет игра нервов Альфред Кох

13.11.2023, 8:19

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Америка проснется.

Прошел один год и двести шестьдесят дней войны. Сегодня карты ISW фиксируют дальнейшее расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра в районе села Кринки, а также подтверждают сообщения военкоров, что россияне начали наступление севернее Бахмута и даже заметно там продвинулись. В остальном никаких изменений линии фронта за истекшие сутки я не заметил.

В США опять возник риск прекращения финансирования федерального правительства (т.н. Shutdown). Дело в том, что бюджет на новый финансовый год еще не проголосован, а старый уже истек. Поэтому необходимо принять временный бюджет на пару месяцев, пока в Конгрессе идут дебаты по новому бюджету.

На днях спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил новый законопроект о временном финансировании федерального правительства, который не предусматривает выделение финансовой помощи ни Украине, ни Израилю.

В ответ на это в Белом доме заявили что на любой проект не предусматривающий помощи Украине Байден наложит вето. (Напомню, что предыдущая инициатива Джонсона, предусматривающая выделение помощи только Израилю, не прошла верхнюю палату Конгресса - Сенат).

Идет игра нервов, и когда и чем она закончится - не очень ясно. А пока Пентагон сообщил, что уже выделенная Украине помощь израсходована на 98%. Сколько Украине продержится в этой войне исключительно только на европейской на помощи - судить трудно.

Европа пытается что-то предпринять, но ее возможности ограничены. Тут прошла информация, что ЕС даже не сможет выполнить уже взятое на себя обязательно поставить ВСУ до конца года миллион снарядов. Что уж тут говорить о какой-то дополнительной нагрузке.

Возможным решением было бы выделение Европой только чисто финансовой помощи Украине, а уже на эти деньги Украина в США купила бы необходимое оружие. Но история с мучительной затяжкой решения по F-16, когда от США не требовалось никакой техники или денег, а лишь только согласие на поставку самолетов другими странами (Нидерланды, Дания и пр.) показывает, что в Белом доме тоже нет единодушия в вопросе помощи Украине и Палата представителей Конгресса США - это не единственное препятствие для ее оказания. (Сколько бы Байден не кивал в сторону республиканцев).

Я не могу объяснить даже самому себе смысл такой политики. Я бы понял, если бы США сразу отказали Украине в поддержке. Вы, мол, все равно проиграете, Путин значительно сильнее, мы не хотим затягивать хоть и печальный, но неизбежный для Украины финал, поэтому мы умываем руки.

Но нет! США в какой-то момент начали массированные поставки оружия и даже (это секрет Полишинеля) отговорили Зеленского от подписания умеренно-выгодных Киеву договоренностей в Стамбуле. Результат мы знаем: сотни тысяч жертв с обеих сторон, разрушенные города, миллионы беженцев.

И теперь эта же самая администрация Байдена берет мхатовскую паузу и всем своим видом показывает, что она в эту войнушку уже наигралась и ей она больше неинтересна. Тем более у нее теперь есть другая войнушка! Как тебе такое, Илон Маск?

Я бы еще понял, если бы такое изменение политики произошло в связи со сменой администрации. Типа, пришел Трамп и помирился с Путиным. Но ничего подобного! Эта та же самая администрация, которая рвала на груди рубаху и говорила о том, что территориальная целостность Украины не может быть поставлена под сомнение.

Все эти мутные пассажиры типа Салливана и Бернса, которые сами не знают чего они хотят, и все только трут какие-то бессмысленные терки то с Зеленским, то с Патрушевым и Ушаковым, и которые не могут ничего внятно сформулировать - они, на мой взгляд, и есть гарантия того, что Байден с треском проиграет грядущие выборы и президентское кресло достанется Трампу.

Но мне все-таки кажется, что это какой-то карикатурный бред. Не может Америка второй раз за пару лет так позорно обделаться. Сначала в Афганистане, а теперь в Украине. И вообще: за последние семьдесят с лишним лет США проиграли практически все войны.

Половину Кореи отдали коммунистам. Вьетнам, Лаос и Камбоджу - тоже. Кубу слили Хрущеву без боя. Восстание в ГДР в 1952 - не поддержали.

Восстание в Венгрии в 1956 - спокойно смотрели как СССР утопил его в крови. Пражскую весну 1968 года - дали Брежневу растоптать. В Ираке, вроде, победили, но потом все слили Ирану, да еще и способствовали появлению ИГИЛа из остатков иракской армии. Из Афганистана убежали как побитые собаки, оставив врагу горы оружия и отдав на растерзание талибам всех тех, кто сотрудничал с Америкой те двадцать лет, что она там была…

Не забудьте, дети: речь идет о стране, военный бюджет которой больше чем военные бюджеты всех остальных стран мира вместе взятых. Скажите же, наконец, кто-нибудь американцам, что проигрывать войны можно значительно дешевле!

И ладно бы Америке нужно было в Украине воевать! Так нет! Украинцы готовы воевать сами, дайте только оружие! И вот тут начинается какая-то невнятная каша про эскалацию, втягивание, мы не может позволить того, нам нельзя не учитывать сего… «Мы не может позволить Путину победить», но что означает сия формулировка - толком объяснить не могут… «Мы будет рядом с Украиной до конца» - но на хрена вы нужны рядом без бабок и оружия?

Вы считаете, что в Украине много воруют? Ок: приезжайте и сами распределяйте это оружие. Посадите в Минфин своего министра, заставьте Зеленского взять в свою команду ваших людей. Кто против? Если Зеленский - скажите об этом публично. Одно ваше слово на эту тему - и разъяренные украинцы мигом порвут его на куски.

Но вы этого не говорите. Значит этого нет? Или есть но вы крутите какую-то мутную интригу? Зачем? Скажите, наконец, какова ваша цель в этой войне? Ок, Путин формулирует свои задачи невнятно и, к тому же, он их постоянно меняет. Зеленский формулирует четко, но его цель утопична. И утопична она даже не потому, что ее трудно достичь. Ее главный недостаток состоит в том, что ее достижение не приведет к окончанию войны.

Но тогда сформулируйте вы. Мы помогаем Украине для того чтобы она достигла таких-то результатов. Первое, второе, третье. Нет, вместо этого тоже какая-то невнятная жвачка про недопустимость, агрессию, международное право (ха-ха) и прочее гуманитарное словоблудие…

Те, кто хорошо знают Америку уже давно махнули рукой и действуют на свой страх и риск. Вот Нетаньяху вчера заявил, что если надо Израиль будет воевать против всего мира, но своих целей добьется: уничтожит ХАМАС и обеспечит свою безопасность.

Но Израиль может себе это позволить: у него есть своя сильная армия, которая вооружена до зубов самым лучшим оружием. Именно поэтому Израиль смыкает кольцо окружения вокруг ХАМАС и подбирается к больницам, где прикрываясь мирными гражданами прячутся боевики и их военное руководство.

И чем ближе конец ХАМАСа, тем сильнее крики левых мудаков по всему миру и тем сильнее размах пропалестинских демонстраций, а антисемитизм проник уже в американские университеты. Но Израиль гнет свою линию и я уверен, что он в этот раз не даст себя остановить в шаге от победы.

Я верю, что Америка проснется. Что это лишь какое-то временное помутнение. Что она должна, наконец, помочь уничтожить таких бандитов как Путин. Я думаю, все эти пропалестинские и антисемитские выходки в самой Америке разбудят ее. И она поймет, что это не шутки и война пришла уже домой к американцам.

Я верю, что победа будет за нами. Потому, что наше дело правое и поэтому враг будет разбит.

Альфред Кох, Telegram

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