К таким курсам доллара и евро будут готовы не все 13.11.2023, 8:22

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Прогноз по валютам.

Чего ждать от рынка валют в середине ноября, разбираются аналитики myfin.by в еженедельном прогнозе.

Рынок стоит

Курс доллара США снизился до USD/BYN 3,1775. За неделю «бакс» подешевел на -0,71%, с начала года сохраняется рост курса доллара на +16,12%. В моменте, а именно по итогам торгов в четверг 9 ноября, курс доллара снижался до USD/BYN 3,1697, рост курса с начала года сокращался до +15,83%. К окончанию недели «зеленый» минимально отыграл потери.

Российский рубль за это же время вырос в цене на белорусском валютном рынке до USD/RUB 3,4478 за 100 российских рублей. За неделю курс российской валюты стал дороже на +0,21%, с начала года снижение курса составляет -8,87%.

Аналогичные изменения происходили в течение прошлой недели на российском валютном рынке. Курс доллара США колебался около USD/RUB 92,00, неделя закрылась на отметке USD/RUB 92,2925.

Это вполне ожидаемый результат, поскольку наполнение валютного рынка России и Беларуси именно долларами США соответствует спросу. Основным потребителем доллара чаще всего были юридические лица-импортеры. Физические лица в Беларуси, в частности, по данным Нацбанка давно стали чистыми продавцами, бизнес же сократил долю доллара США во внешнеторговых операциях до менее 10%. В Российской Федерации в октябре 2023 года впервые доля китайского юаня во внешней торговле превысила 50%. Таким образом, общий спрос на доллары США и евро на внутреннем валютном рынке сокращается. Предложение иностранной валюты в это же время растет, что и ведет к снижению курса доллара и евро.

На мировом финансовом рынке прошлая неделя закончилась идеально спокойно и прошла под знаком укрепления доллара США. Мировые рынки отработали знаковые события начала месяца, когда прошло несколько заседаний регуляторов и вышла обнадеживающая статистика. На этом фоне курс основной валютной пары EUR/USD поднимался в начале недели, но к окончанию торгов в пятницу 10 ноября свалился до 1,0656.

Доходность 10-летних американских трежерис, как опережающий индикатор курса евро/доллара, в течение недели снижалась и достигла уровня в 4,646%, хотя еще относительно недавно стремилась закрепиться выше 5,00%. Золото, как основной актив, работающий против доллара, за неделю снизилось в цене примерно на 50 USD/Oz и к окончанию недели остановилось на цене в 1942,70 USD/Oz. Но более всего потеряла в цене нефть – цена барреля эталонного сорта Brent снизилась до 81,70 USD/br.

Ожидается спокойная неделя

В течение предстоящей недели существенных новостей на мировом финансовом рынке не ожидается, текущая статистика с большой долей вероятности может поддержать доллар США. Это публикация данных по инфляции в США во вторник, 14 ноября, и отчет потребительского рынка в среду, 15 ноября (16:30 по Минску), а также данные по инфляции в еврозоне в пятницу, 17 ноября (13:00 по Минску).

С учетом сказанного выше, на этой неделе можно ожидать дальнейшего снижения курса доллара США, ориентировочно до USD/BYN 3,1500. Курс российского рубля имеет шансы вырасти до RUB/BYN 3.4700 за 100 российских рублей.

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