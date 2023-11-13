Путин возглавил партию ВОР 3 Игорь Эйдман

13.11.2023, 8:26

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Новый царь России — Си Цзиньпин.

Путин реабилитировал уже не только Сталина, но и ордынское иго. Его слова о преимуществах ордынского рабства над ориентацией на Запад - не просто перепев давно прокисших бредней Льва Гумилева. Путин провозгласил новый курс России: вперед в Орду! Нам нужен желтый хозяин, который защитит от западного влияния, спасет наше уютное рабство от чужой и растленной свободы. Это не о прошлом, а о будущем. Новой Золотой Ордой для России становится Китай.

В 90-е годы была популярна партия «Демократический выбор России». Сейчас ее название звучит как оксюморон. Путин стал лидером партии «Ордынско-китайский выбор России» или «Выбор ордынской России», сокращенно - ВОР.

Путинский режим может выжить только в качестве вассала Китая. Пропаганда уже начала оправдывать это ссылками на историю. Мол, деды пресмыкались, ползали на коленях перед восточными ханами, и нам завещали.

Правитель Орды, хан, на Руси именовался «царем» — это был титул более высокий, чем у кого-либо из русских князей.

Новый царь России - Си Цзиньпин. Путин обречен стать его вассалом. Это единственный шанс на его политическое, а, возможно, и физическое выживание.

Нравится ли эта перспектива большинству российской верхушки? Уверен, что нет.

Значительная ее часть ориентирована на Запад, там у них собственность и семьи, там они привыкли отдыхать и лечиться, там у них приятели и партнеры. Они хотят продолжать воровать в России, а тратить в Европе и Штатах, где еще недавно чувствовали себя как дома. Их столкновение с Путиным и его партией китайского выбора России (Патрушев, Ковальчуки, Сечин, Медведев, Володин, Турчак, Белоусов и т.д.) становится все вероятнее.

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