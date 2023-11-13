«Погранец орал: «У кого паспорт Украины – выходите!» 1 13.11.2023, 8:36

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Как режим Лукашенко преследует украинцев.

Белорусские власти наказывают граждан за любое проявление солидарности с украинцами: донаты ВСУ, видео с передвижением российской военной техники и даже за лозунг «Слава Украине!» или использование цветом украинского флага.

Кроме того, режим целенаправленно преследует украинцев, сопереживающих своей Родине. UDF рассказывает, как это происходит.

Депортации

ГосСМИ и пропаганда любят подчеркивать, что Лукашенко время от времени предоставляет белорусское гражданство группам украинцев, проживающих на территории страны. При этом они замалчивают другую тенденцию, сформировавшуюся после 24 февраля 2022 года: украинцев депортируют из Беларуси. Часто – за высказывание солидарности со своей Родиной.

В мае текущего года силовики сообщили, что из страны будет депортирована семейная пара из Украины. Ее задержали за подписку на «экстремистские» ресурсы и обвинили в участии в «антигосударственной деятельности».

В июле задержали гражданку Украины за «разжигание вражды между Россией и Украиной». В Instagram она репостила расследование The New York Times про массовые убийства жителей Бучи, сбор на броневики для ВСУ и попадание российских ракет в жилые дома в Украине.

Телеграм-канал силовиков написал, что украинка «занималась разжиганием национальной ненависти и распространением фейков в сети» и «теперь понесет наказание и будет депортирована».

В августе схватили гражданина Украины за комментарии о россиянах. Близкий к силовикам телеграм-канал написал, что мужчина «плюнул в лицо белорусскому народу». На «покаянном» видео украинец сказал, что после начала войны был подписан на множество каналов и «на эмоциях» писал оскорбления в адрес граждан РФ. Мужчина добавил, что в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозят срок и депортация.

В ноябре гражданка Украины с мужем-белорусом вернулась в Минск после года жизни в Грузии. В аэропорту у нее проверили телефон, нашли на странице в соцсети сердечки-эмодзи в бело-красных и желто-синих цветах — и выслали из страны на 5 лет.

Проверки украинцев, постоянно живущих в Беларуси

Уже около года в белорусских городах сотрудники МВД и КГБ проводят проверки украинцев, постоянно живущих в Беларуси. У них спрашивают, как они относятся к военным действиям в Украине, общаются ли они с родственниками там, почему живут в Беларуси.

Часто у граждан Украины проверяют телефоны.

Проверки украинцев, въезжающих в Беларусь

Чаще всего по понятным причинам это происходит на границе с Польшей. Силовики устраивают гражданам Украины допросы прямо при пересечении: интересуются у них целью визита в Беларусь, дальнейшим маршрутом, отношением к войне.

«Погранец орал: «У кого паспорт Украины — выходите!» Как фашисты орали евреям. Украинцев отводили в сторону и требовали показать телефон. Белорусам просто плакать хотелось, испанский стыд», — рассказал свидетель проекту «Мотолько, помоги!».

В СМИ описаны случаи, когда украинцам на границе после допросов ставили в паспорт штамп о запрете въезда в Беларусь.

Разжигание ненависти со стороны пропаганды

Белорусская государственная пропаганда не только транслирует нарративы российской, но и сама делает вклад в разжигание ненависти к украинскому государству и ее гражданам. Постоянно заявляется о том, что Украиной руководят нацисты, которые также имеют агрессивные планы в отношении Беларуси. И, конечно, замалчиваются военные преступления россиян и помощь им со стороны режима Лукашенко.

Григорий Азаренок заявлял, что «Украина – сатанинское государство. Христос победит дьявола».

Евгений Пустовой говорил:

«Украинцы уже реально едят русских. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что? «Нацизм», или «украизм»?»

Задержания за «шпионаж» и подготовку «диверсий»

Белорусские спецслужбы время от времени отчитываются о задержании «шпионов» и «диверсантов» – даже из числа украинцев, давно проживающих в Беларуси. Проблема в том, что достоверных доказательств этому не предоставляется и постоянно создается впечатление о фантазиях силовиков.

Например, жившего в Калинковичах Павла Куприенко весной текущего года закрытый суд приговорил к 7 годам колонии усиленного режима. Якобы его завербовала СБУ, и мужчина должен был следить за железнодорожными узлами и перемещениями военных. В сюжете госТВ заявили, что инструкцию нашли в офисе Куприенко.

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