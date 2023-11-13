ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ 13.11.2023, 8:43

Впервые защитники Украины взяли такой редкий трофей еще в марте 2022 года.

Украинские военные уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы «Свет-КУ».

«Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ «Свет-КУ», - сообщают Силы обороны юга Украины.

Впервые защитники Украины взяли такой редкий трофей еще в марте 2022 года. В августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 «Свет-КУ».

«И вот в начале этого месяца - уже третья российская «Свет-КУ» демилитаризирована с огоньком», - сообщили военные.

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