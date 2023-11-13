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Трамп обещает закончить войну в Украине «до инаугурации»

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  • 13.11.2023, 8:49
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Трамп обещает закончить войну в Украине «до инаугурации»

В чем состоит его план — неясно.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончил бы войну России против Украины всего за несколько недель. Об этом сообщает в воскресенье, 12 ноября, агентство Associated Press.

Как говорится в сообщении, Трамп заявил, что в случае победы на выборах закончил бы войну еще до инаугурации. Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года, а инаугурация победителя — 20 января 2025 года.

Остается неясным, настаивал ли бы он на том, чтобы Россия вывела войска с территории Украины, которую она захватила после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, добавляет AP.

Зато, по его словам, план включает прекращение «бесконечного потока» американских средств в Украину.

Агентство приводит еще одно обещание Трампа относительно войны России против Украины — обращение к европейским союзникам с просьбой возместить США расходы на восстановление запасов.

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