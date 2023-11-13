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Украинскую Раду призвали признать Беларусь оккупированной территорией

  • 13.11.2023, 8:54
Украинскую Раду призвали признать Беларусь оккупированной территорией

C этой инициативой выступил депутат Алексей Гончаренко.

Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало Верховную Раду Украины признать Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призывает Верховную Раду признать Беларусь «оккупированной Россией», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

Соответствующее обращение он направил в адрес Рады.

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