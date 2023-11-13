Украинскую Раду призвали признать Беларусь оккупированной территорией
- 13.11.2023, 8:54
C этой инициативой выступил депутат Алексей Гончаренко.
Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало Верховную Раду Украины признать Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призывает Верховную Раду признать Беларусь «оккупированной Россией», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.
Соответствующее обращение он направил в адрес Рады.