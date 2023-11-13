Идеологический винегрет Telegram-канал «СерпомПо»

13.11.2023, 9:07

России некуда деваться.

Странное впечатление производит идеология и практика кремлевских властей.

С одной стороны, вроде бы, считается, что путинская Россия – это продолжение России прежней, императорской.

Но с другой - существует Кадыров, только что открывший в Гудермесе базу батальона имени Шейха Мансура, который с Российской империей при «матушке Екатерине» сражался.

Кадыров на открытии базы в Гудермесе называет Шейха Мансура «настоящим лидером народов Кавказа», который «хотел только добиться справедливости, чтобы все жили в мире и... чтобы люди могли спокойно исповедовать свою религию».

Депутат Госдумы Затулин успокаивает: «На данном этапе развития России стоит идти на определенные уступки и допускать какие-то компромиссы».

Наверное, Затулин прав в том смысле, что некуда деваться. Пожелай что-то верхушка в Кремле сделать - и не сможет. Но она и не пожелает. В том числе, по той причине, что в ее головах исторический винегрет. Так что, «все идет по плану».

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