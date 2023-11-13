Непостижимое безумие3
- Денис Казанский
- 13.11.2023, 9:40
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В цивилизованных странах к кошачьему корму относятся с большей бережливостью, чем генералы РФ к солдатам.
Результат очередного мясного штурма Авдеевки. Все поля завалены трупами российских военных и подбитой техникой.
Непостижимое безумие. В цивилизованных странах к кошачьему корму относятся с большей бережливостью, чем российские генералы к своим солдатам.
И главное, все это продолжается – без какой-либо необходимости и смысла. Нет никакой рациональной причины в том, чтобы вот так убиваться о руины разрушенной Авдеевки. А они едут в чужую страну, чтобы просто сдохнуть и сгнить в поле.
Денис Казанский, Telegram