Непостижимое безумие 3 Денис Казанский

13.11.2023, 9:40

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В цивилизованных странах к кошачьему корму относятся с большей бережливостью, чем генералы РФ к солдатам.

Результат очередного мясного штурма Авдеевки. Все поля завалены трупами российских военных и подбитой техникой.

Непостижимое безумие. В цивилизованных странах к кошачьему корму относятся с большей бережливостью, чем российские генералы к своим солдатам.

И главное, все это продолжается – без какой-либо необходимости и смысла. Нет никакой рациональной причины в том, чтобы вот так убиваться о руины разрушенной Авдеевки. А они едут в чужую страну, чтобы просто сдохнуть и сгнить в поле.

Денис Казанский, Telegram

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