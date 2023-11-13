Политолог: Ни с чем подобным Путин ранее не встречался 1 13.11.2023, 9:59

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Жест Токаева, который трудно переоценить.

Выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на казахском языке на Форуме межрегионального сотрудничества с участием президента России Владимира Путина – это жест, который трудно переоценить, считает российский политолог Аркадий Дубнов.

«Ни с чем подобным Путин ранее не встречался, нанося визиты в дружественные столицы СНГ. Тамошние лидеры обращались к нему всегда исключительно по-русски, на языке Старшего брата, эта традиция выглядела нерушимой, и казалось, разве можно иначе-то... И вот эта обыденность постсоветского протокола дала трещину: вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги визита Путина в Астану в присутствии обеих делегаций и прессы обратился сначала к публике на казахском языке», - написал Дубнов в пятницу на своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что речь Токаева застала россиян врасплох.

«Стоит взглянуть здесь на видео, чтобы понять, насколько врасплох застала эта «казахская прелюдия» Путина и членов его делегации, бросившихся искать на столе и за своей спиной явно неслучайно оказавшиеся там наушники... Токаев вынудил их слушать поначалу свою речь в переводе. Это был жест, который трудно переоценить. Казахстанский президент, инициировавший создание в СНГ Организации по изучению русского языка, что с восторгом было встречено в Москве, тут же дал понять, что Казахстан намерен проводить самостоятельную языковую политику, где русскому языку - почет и уважение, но главным остается развитие национального языка казахов. И вряд ли этому помешает то, что сам Токаев – выпускник МГИМО, о чем не раз вспоминал Путин, мол, мы-то знаем, что вы, Касым-Жомарт Кемелевич, наш человек... Кстати, и в этот раз Путину не удалось выговорить отчество коллеги. Так вот, наш-то да, Токаев, но в первую очередь, казахский. Придется Кремлю к этому привыкать», - резюмировал Дубнов.

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