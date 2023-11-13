«Отечественный хамон, одеколон «Саша»: белорусы рассказали, что их удивляет на полках магазинов 2 13.11.2023, 10:14

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Стеллажи забиты сахаром.

Уже почти два года в Беларуси действует эмбарго на целый ряд товаров из «недружественных стран». Продовольственное, решение о котором Совмин РБ принял в декабре 2021-го, несколько раз продлевали, перечень стран увеличивался, а список запретных товаров сокращался.

«Салідарнасць» расспросила соотечественников о том, как изменился ассортимент магазинов: каких «санкционных» товаров ощутимо не хватает, какие вовсе исчезли с горизонта, как Nivea, Škoda и Liqui Moly (запрет на их продажу правительство продлило до конца 2024 года), а что осталось, но значительно подорожало?

«Заходишь в магазин, а там чуть ли не целый стеллаж заставлен белорусским сахаром»

— Чего не хватает? Честно говоря, всего понемногу, — вздыхает Ирина (имена всех собеседников изменены — прим.), живущая в одном из райцентров на Брестчине. — Беда с импортными лекарствами — они вроде и не попали под санкции, но почему-то в аптеках выбор сейчас гораздо беднее, чем еще год назад.

Украинских лекарств, считай, нет, с БАДами и витаминами проблемы, с импортными препаратами для диабетиков, астматиков, сердечников.

То же самое в продуктовых магазинах: заходишь в магазин, вроде товаров много, а присмотришься — чуть ли не целый стеллаж заставлен белорусским сахаром. Зато трех разных производителей — в ассортименте, так сказать.

Ну и шоколадки отечественные, вконец испортившиеся по вкусу. Бываю в Минске, вижу, что там некоторые импортные марки шоколада появились, пусть и по более высокой цене — но к нам в провинцию они не доезжают, как и хороший кофе.

Раньше были недорогие замороженные овощи и фрукты, у меня мама любит супы овощные или пироги делать, так закупала и привозила, а теперь польских марок почти нет, а что есть в морозильниках, жутко дорого: шпината пачка — 7 рублей, вишни 400 грамм — столько же, клюква, вы только не падайте — больше 20 рублей за килограмм! И рыба стала «золотой», особенно красная, хорошо, если на Новый год себе позволим.

Отдельная боль — бытовая химия. Муж раньше вообще не замечал, чем пользуется, теперь признался, что тоскует по лосьону после бриться Nivea. Отдельно «убили» цены на дезодоранты — его Old Spice сейчас стоит 18 рублей, и заменить особо нечем, кроме сомнительного одеколона «Саша».

А я заметила, как много стало в продаже отечественного и российского стирального порошка, жидкости для мытья посуды — и все это заканчивается гораздо быстрее, чем импортные средства, которых или нет, или слишком дорого.

У нас знакомые ездят в Польшу, можно иногда попросить привезти бытовой химии, но ведь каждый месяц не навозишься.

«Ни сыра нет, ни к сыру нет»

Минчанин Виталий говорит, что он ценитель вкусной и качественной еды, и из-за белорусского продуктового эмбарго пришлось изрядно пересмотреть свой рацион:

— Очень заметно, что пропали хорошие, качественные импортные сыры — тот же «Джугас», «Ракишкио», «Сваля», голландский Маасдам и Гауда, французские, польские и немецкие камамбер и бри.

Белорусские производители, к слову, уже несколько лет как производят аналоги элитных сыров, но они по вкусу и качеству, подчеркивает собеседник, и близко не стоят с оригиналами.

— Вы еще белорусский хамон предложите, — грустно говорит Виталий. — Лежит в продаже хамон из Гродно, но как бракованные шарики — не радует. Вообще не то, что испанский. Потому что можно просто взять и написать на копченой грудинке «хамон», а на бутылках Минского завода игристых вин — «шампанское», но продукт от этого настоящим не станет. Так что, увы, ни сыра нет, ни к сыру нет.

Кроме того, продолжает мужчина, его семья грустит по испанским апельсинам и хурме, голландской паприке, швейцарскому, а не поддельному шоколаду.

— И еще те, кто пользовался импортными лекарствами, витаминами и БАДами, тоже почувствовали резкое сужение ассортимента. Дело даже не в цене — некоторых видов просто нет! Хотя, например, моя теща, которой выписывают в поликлинике рецепты на льготные белорусские лекарства, уверяет, что все в аптеках хорошо.

Ровно такая же история с ветеринарными препаратами и кормами для животных — знакомые в начале осени через третьи руки заказывали импортную вакцину через Польшу.

Отдельный квест, говорит Виталий, проходят владельцы авто. Тем, кто ездит не на «китайцах» и «Ладах», а на «европейцах» и «американцах», за оригинальными запчастями приходится немало побегать — или заказывать через посредников и ждать, причем в процессе цена вопроса нередко возрастает.

«Спортинвентаря в наличии не много, а то, что есть, часто по цене крыла самолета»

— Плохо с бытовой техникой, от холодильников до смартфонов, — почти не раздумывая, отвечает еще один минчанин, Алексей. — Был период, когда в магазинах типа «5 элемента» и киосках на радиорынке, казалось, вообще ничего, кроме китайских непонятных марок, не осталось. Да и сейчас, если хочется чего-то более качественного и долговечного, чем «Горизонт» в гостиную или «Aresa» от Белвар на кухню, придется поискать — и заплатить.

Еще стало гораздо меньше выбора в сегменте товаров для дома и сада. У меня оба ребенка занимаются в спортивных секциях, да и я сам увлекаюсь лыжами и велоспортом, так что четко заметил проблемы с нормальным спортинвентарем: в наличии не много, а то, что есть, часто по цене крыла самолета.

Ну и как спортивный болельщик со стажем, я любил ходить в бары посмотреть интересные трансляции за бутылочкой пива — теперь английского и ирландского пива, по моим наблюдениям, нет вообще, в принципе в минских барах остался очень ограниченный ассортимент из белорусских и чуть-чуть немецких марок.

Понимаю, что для многих эти проблемы — не проблемы вовсе, есть в магазинах «борщевой набор», чарка и шкварка — и ладно, не привыкали жить хорошо, и начинать не стоит. Но вот для тех, кто понемножку привыкал, кому хотелось видеть Беларусь действительно европейской, сейчас ощутим откат назад, в советский дефицит и поиск всего нужного «по блату».

«Сейчас в нашем дворце культуры — в лучшем случае шансонье Артур Руденко, а в Минске — Киркоров»

А вот Юля из Молодечно призналась, что к материальным санкционным ограничениям относится довольно спокойно. Не хватает девушке совсем другого:

— Продовольственное эмбарго, пластиковый белорусский шоколад вместо немецкого, «Беллегпром» вместо удобного и недорогого западного массмаркета, китайская техника — это некомфортно, но перетерпеть можно, как-то приспосабливаешься. А вот когда изменилась безвозвратно сама городская атмосфера, когда всюду навязчивая реклама «единства» и «геноцида», на вопрос, куда бы сходить, сам себе отвечаешь: «Лучше домой», — вот это для меня невыносимо.

Молодечно раньше было не то, чтобы прямо второй культурной столицей, но у нас проходило много интересных мероприятий, концертов, какая-то движуха, да и до Минска несложно доехать, если какая-то «звезда» приезжала.

Боже, я помню времена, когда в Беларуси выступали Rammstein, Стинг и сэр Элтон Джон! А сейчас в нашем дворце культуры — в лучшем случае шансонье Артур Руденко, а в Минске — Киркоров или престарелые российские артисты второго эшелона.

Один мой любимый минский клуб закрылся еще два года назад, во втором вместо концертов теперь проводят «дискотеки нулевых и 2010-х», чтобы как-то выжить.

Последний большой классный фестиваль, на котором удалось побывать — «Рок за Бобров», — был еще до ковида, а потом три года подряд его переносили, и сейчас опять перенесли на 2024-й, только уже слабо верится.

Я понимаю, что снова не состоится концерт J:MOPC на 14 февраля, что не на кого идти смотреть в Купаловском, и что неизвестно, когда получится послушать вживую любимых Naviband — шенгенской визы у меня нет, а их в Беларуси понятно, что ждет. Слушаю что-то в интернете, но это не то.

И уж совершенно точно меня не устраивает «замена» в виде сестер Груздевых, или Алехно, «Дроздов», кто там еще живой на белорусской сцене остался.

Может быть, правительство и самих артистов и радует такое культурное «импортозамещение», а вот белорусов просто не спросили. От этого очень горько, потому что вкусный шоколад или хороший стиральный порошок я могу попросить у друзей привезти, а те эмоции, которые получаешь на живом концерте — нет.

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