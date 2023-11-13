«В общем, Оскара не ищите»
- 13.11.2023, 10:26
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Российский оккупант пожаловался на неуставные отношения в армии.
Российский оккупант заявил, что его знакомого, который пришел в часть пьяным, продолжал употреблять алкоголь и дерзил, наказали физической расправой. Вояке сломали обе руки и обе ноги, после чего тот надолго попал в госпиталь в качестве «трехсотого».
Об этом россиянин рассказал в телефонном разговоре своему другу. Беседу перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Запись обнародована на YouTube-канале ведомства.
«Военнослужащий России рассказывает о случае употребления спиртных напитков и неуставных взаимоотношений между военнослужащими, низком уровне обеспечения», – описала содержание разговора пресс-служба ГУР МО.
Оккупант сказал неизвестному, что как раз через Миллерово возвращается домой и позвонил. чтобы рассказать об неком Оскаре.
«В общем, Оскара не ищите... В том плане, что он, во-первых, пришел в часть, напился, два дня бухал, и начал дерзить. Ему сломали обе руки, обе ноги... и заставили ползти еще с горы. Он в госпитале надолго», – сообщил военнослужащий оккупационных сил. Мужчина добавил, что захватчика его «коллеги» «ломали по полной».