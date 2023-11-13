Доллар пошел вверх на торгах в Беларуси 13.11.2023, 10:40

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Российский рубль подешевел.

С начала ноября доллар, евро и российский рубль пусть и незначительно, но все же выросли по отношению к белорусскому рублю. Смотрим, что сегодня происходит на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Доллар утром подрос на 0,32 копейки, до 3,1807 рубля.

Сделок по евро пока не было, курс Нацбанка составляет 3,3951 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,07 копейки, сотня российских рублей стоит 3,4471 белорусского.

В конце прошлой недели доллар вырос на 0,11 копейки, до 3,1775 рубля. Сделок по евро не было, курс Нацбанка составил 3,3911 рубля. Российский рубль снизился на 0,44 копейки, сотня стоила 3,4478 белорусского рубля.

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