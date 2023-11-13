Белорус продал машину, за которую не выплатил кредит 13.11.2023, 11:01

Теперь ее заберут у покупателя.

Житель Могилева взял на авто кредит в 20 700 рублей, а выплачивать его не стал. Он продал автомобиль (несмотря на то, что машина находилась в залоге), деньги потратил.

25-летний могилевчанин взял кредит по фиктивной справке о зарплате и продал машину уже на следующий день после покупки. Деньги потратил на личные нужды. Представитель банка обратился в милицию, рассказав, что клиент не исполняет свои обязательства. В отношении 25-летнего парня возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере.

Иногда аферисты продают кредитные авто, которые находятся в залоге у банка. Затем скрываются, не погашая долг.

«В таком случае банк обращает взыскание на предмет залога, а практика показывает, что новый владелец, являясь добросовестным приобретателем, лишается и кредитной машины, и денег», — поясняют в милиции. И напоминают, что при покупке транспортного средства можно проверить, не находится ли оно в залоге — для этого нужно изучить реестр движимого имущества, обремененного залогом.

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