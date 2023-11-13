На Сицилии произошло извержение вулкана Этна: появились впечатляющие фото и видео 3 13.11.2023, 11:18

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Фонтан лавы бьет на высоту более четырех километров.

На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна, которое привело к нарушению работы транспорта. Однако это никак не повлияло на работу аэропорта сицилийского города Катания.

Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана. Ученые зафиксировали максимальный уровень выброса лавы на 4,5 км. Об этом сообщает издание La Sicilia.

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии Италии отметили, что после усиления толчков наступает фаза извержения лавы. На Этне из юго-восточного кратера зафиксирована пароксизмальная активность с выбросом пепла, падающего на ближайшие села.

Фонтан лавы бьет из юго-восточного кратера Этны. Высота изверженной колонны оценивается Национальным институтом геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании примерно в 4,5 км над уровнем моря. Модель прогноза распространения вулканического пепла указывает на восток и юго-восток.

Стоит отметить, что нынешняя фаза извержения Этны, которая в настоящее время ограничена вершиной вулкана, не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Вулканолог Борис Бенке заявил, что первые два эпизода активности на Юго-Восточном кратере Этны были зафиксированы вечером 10 ноября. Он запечатлел на фото первые секунды выброса лавы из кратера.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. Его максимальная высота меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. Вулкан расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания, поэтому во время извержения эти города часто оказываются под толстым слоем пепла. Этна занимает территорию площадью 1190 кв. км, таким образом являясь самым большим активным вулканом Италии, превосходящим своего ближайшего «соперника» – Везувий – более чем в 2,5 раза.

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