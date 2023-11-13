Мигранты атаковали камнями автомобиль польских пограничников

Мигранты атаковали камнями автомобиль польских пограничников3
- 13.11.2023, 11:40
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Границу с территории Беларуси атаковали 112 человек.
12 ноября с территории Беларуси в Польшу нелегально пытались попасть 112 человек.
Как сообщает Пограничная служба Польши, среди мигрантов были, в частности, граждане Сомали и Эфиопии.
47 человек, увидев польские патрули, вернулись на белорусскую сторону границы.
Также сообщается, что группа агрессивно настроенных мигрантов забросала камнями служебный автомобиль пограничников, повредив его.
Двух украинцев задержали за помощь в нелегальном пересечении границы: они перевозили двух сирийцев.