Мигранты атаковали камнями автомобиль польских пограничников 3 13.11.2023, 11:40

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Границу с территории Беларуси атаковали 112 человек.

12 ноября с территории Беларуси в Польшу нелегально пытались попасть 112 человек.

Как сообщает Пограничная служба Польши, среди мигрантов были, в частности, граждане Сомали и Эфиопии.

47 человек, увидев польские патрули, вернулись на белорусскую сторону границы.

Также сообщается, что группа агрессивно настроенных мигрантов забросала камнями служебный автомобиль пограничников, повредив его.

Двух украинцев задержали за помощь в нелегальном пересечении границы: они перевозили двух сирийцев.

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