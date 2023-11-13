закрыть
13 ноября 2023, понедельник, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты атаковали камнями автомобиль польских пограничников

3
  • 13.11.2023, 11:40
  • 2,238
Мигранты атаковали камнями автомобиль польских пограничников

Границу с территории Беларуси атаковали 112 человек.

12 ноября с территории Беларуси в Польшу нелегально пытались попасть 112 человек.

Как сообщает Пограничная служба Польши, среди мигрантов были, в частности, граждане Сомали и Эфиопии.

47 человек, увидев польские патрули, вернулись на белорусскую сторону границы.

Также сообщается, что группа агрессивно настроенных мигрантов забросала камнями служебный автомобиль пограничников, повредив его.

Двух украинцев задержали за помощь в нелегальном пересечении границы: они перевозили двух сирийцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин