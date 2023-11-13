Полковник ВСУ намекнул, кто пустил под откос поезд в Рязанской области РФ 1 13.11.2023, 11:50

2,912

Судя по повреждениям поезда, по нему сработали извне.

В Рязанской области в России с рельсов сошел поезд. Очевидно, что ему помогли.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на «24 Канале» рассказал, что, судя по повреждениям поезда, по нему сработали извне. Момент взрыва на железной дороге попал на видео.

Свитан отметил, что по поезду, похоже, поработали партизаны, но, конечно, под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. В России есть национально-освободительные группы, партизаны, которые помогают Украине в уничтожении военных грузов и вражеской логистики.

«Кроме того, они могут работать по российским военным заводам, по энергообъектам, поставляющим электроэнергию на военные объекты оккупантов. Это очень важная работа. Очень важно уничтожать такие цели на территории России, особенно перед зимой», — сказал Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».