Белоруска набирает миллионы просмотров в TikTok, играя на цимбалах мировые хиты

Белоруска набирает миллионы просмотров в TikTok, играя на цимбалах мировые хиты3
- 13.11.2023, 12:01
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Мелодии она подбирает на слух.
Ольга Сержанкова связана с музыкой всю свою осознанную жизнь. Недавно она вернулась на работу в филармонию из декрета. Пока у остальных музыкантов был отпуск, Ольга приходила в репетиционный зал одна. И чтобы не скучать, начала подбирать известные мелодии на слух и выкладывать видео в соцсети. Оказалось, что песни Sistem of Down, A-ha, Ase of Base, Linkin Park или ABBA на цимбалах могут звучать так, будто под них и были написаны.
Самым популярным стал ролик с музыкой из сериала BBC «Шерлок». На видео Ольге аккомпанирует на фортепиано ее подруга. Оно уже собрало 2,3 млн просмотров. На втором месте песня «Миллион алых роз» — у этого видео 2,1 млн просмотров.
@serzholya_music Ответ пользователю @Сева Для всех тех, 60чел, которые давно и сильно ждали🎼🎹🫶🏻 #цимбалы #cimbalom #пианино #дуэт #шерлок #sherlock #cover #саундтрек @k.k.kov ♬ оригинальный звук - Olga Serzhankova
— Директор нашего оркестра теперь каждый день встречает меня со словами: «Привет, звезда TikTok». Да и вообще, отклика получаю очень много! Для некоторых наш инструмент открытие, они его никогда не слышали. Просят много музыки разной сыграть, а я уже не успеваю обрабатывать такое количество комментариев. Иногда их за ночь приходит по 100—200 штук. Пишут на самых разных языках. Хорошо, что в TikTok есть функция быстрого перевода, — рассказала Onlíner Ольга.
@serzholya_music Ответ пользователю @демопросмотры Эта песня слишком знаменита, чтобы ее называть😅🎼👋 #цимбалы #кавер #cimbalom #dulsimer #рекомендации #топ ♬ оригинальный звук - Olga Serzhankova
Помимо публикации роликов, цимбалистка проводит прямые эфиры. И — вы удивитесь — на стримах она еще ни разу не сталкивалась с хейтом. А в комментариях он если и есть, то минимальный. В основном пишут о том, что не ожидали от цимбал такого звучания. Жалеют, что сами когда-то бросили музыкальную школу. И даже делятся тем, что от красоты исполнения наворачиваются слезы.
Помимо классики рока, Ольга любит исполнять саундтреки из кино («Красавица и Чудовище», «Амели», «Отель „Гранд Будапешт“»), современные хиты (например, песни Lady Gaga) и трендовые мелодии из TikTok.
@serzholya_music Че по трендам? #cimbalom #цимбалы #italodisco #cover #thekolors #georgia #2023tiktok #top #рек ♬ italodisco caver - Топфильмы