Белоруска набирает миллионы просмотров в TikTok, играя на цимбалах мировые хиты 3 13.11.2023, 12:01

Мелодии она подбирает на слух.

Ольга Сержанкова связана с музыкой всю свою осознанную жизнь. Недавно она вернулась на работу в филармонию из декрета. Пока у остальных музыкантов был отпуск, Ольга приходила в репетиционный зал одна. И чтобы не скучать, начала подбирать известные мелодии на слух и выкладывать видео в соцсети. Оказалось, что песни Sistem of Down, A-ha, Ase of Base, Linkin Park или ABBA на цимбалах могут звучать так, будто под них и были написаны.

Самым популярным стал ролик с музыкой из сериала BBC «Шерлок». На видео Ольге аккомпанирует на фортепиано ее подруга. Оно уже собрало 2,3 млн просмотров. На втором месте песня «Миллион алых роз» — у этого видео 2,1 млн просмотров.

— Директор нашего оркестра теперь каждый день встречает меня со словами: «Привет, звезда TikTok». Да и вообще, отклика получаю очень много! Для некоторых наш инструмент открытие, они его никогда не слышали. Просят много музыки разной сыграть, а я уже не успеваю обрабатывать такое количество комментариев. Иногда их за ночь приходит по 100—200 штук. Пишут на самых разных языках. Хорошо, что в TikTok есть функция быстрого перевода, — рассказала Onlíner Ольга.

Помимо публикации роликов, цимбалистка проводит прямые эфиры. И — вы удивитесь — на стримах она еще ни разу не сталкивалась с хейтом. А в комментариях он если и есть, то минимальный. В основном пишут о том, что не ожидали от цимбал такого звучания. Жалеют, что сами когда-то бросили музыкальную школу. И даже делятся тем, что от красоты исполнения наворачиваются слезы.

Помимо классики рока, Ольга любит исполнять саундтреки из кино («Красавица и Чудовище», «Амели», «Отель „Гранд Будапешт“»), современные хиты (например, песни Lady Gaga) и трендовые мелодии из TikTok.

