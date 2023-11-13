Стал известен второй этап плана ХАМАС по атаке на Израиль 13.11.2023, 12:11

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Террористы готовили удары по крупным городам.

Напавшие на Израиль 7 октября боевики ХАМАС готовились в случае успеха первой атаки продвинуться вглубь страны к более крупным городам, пишет The Washington Post.

По информации издания, в кибуце Беэри, захваченном ХАМАС 7 октября, у одного из убитых боевиков был обнаружен блокнот с нацарапанными от руки стихами из Корана и приказом: «Убить как можно больше людей и взять как можно больше заложников». Другие боевики имели газовые баллончики, наручники и термобарические гранаты, которые способны мгновенно превратить дома в ад.

The Washington Post пишет, что новые данные свидетельствуют о том, что ХАМАС был готов пойти в Израиле еще дальше. По словам официальных лиц, некоторые боевики имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней. Также у них с собой были инструкции в случае успеха первой волны атак продолжить продвижение вглубь территории Израиля и, возможно, нанести удар по крупным израильским городам.

Штурмовым группам удалось проникнуть вплоть до Офакима — израильского города, расположенного в 24 километрах от сектора Газа и примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

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