Жителя Полоцка привлекли к ответственности за то, что сделал его полный тезка из Могилева

Жителя Полоцка привлекли к ответственности за то, что сделал его полный тезка из Могилева4
- 13.11.2023, 12:19
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Он добился отмены постановления.
Жителя Полоцка обвинили в том, что он появился пьяным в общественном месте второй раз за год. Оказалось, что это был его полный тезка из Могилева.
Сообщается, что в прокуратуру обратился житель Полоцка, который пожаловался на то, что его в 2016 году незаконно привлекли к ответственности — на него наложили взыскание за то, что он якобы появился пьяным в общественном месте второй раз за год. Но оказалось, что это его полный тезка из Могилева.
«По результатам изучения материалов дела об административном правонарушении в прокуратуре в качестве причины вынесения незаконного постановления назвали ненадлежащую подготовку дела и его рассмотрение территориальным органом внутренних дел, т.е. формальный подход при удостоверении лица, в отношении которого велся административный процесс», — заявили в прокуратуре.
В итоге прокуратура обратилась в милицию, после чего постановление в отношении жителя Полоцка было отменено.