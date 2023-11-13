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Шуневич недоволен решениями правительства и пришел к Лукашенко

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  • 13.11.2023, 12:35
  • 7,448
Шуневич недоволен решениями правительства и пришел к Лукашенко
Игорь Шуневич

Экс-глава МВД высказал свои претензии диктатору.

Лукашенко сегодня принял председателя Белорусского общества охотников и рыболовов Игоря Шуневича и вице-премьера Леонида Зайца. Экс-глава МВД Шуневич недоволен решениями правительства.

«Насколько я понимаю, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество», – сказал Лукашенко.

Среди вопросов, с которыми пришел Шуневич, названа организация производства боеприпасов к гладкоствольному оружию, изменение законодательства по обороту оружия и боеприпасов. Также речь шла о регулировании численности краснокнижных животных.

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