Шуневич недоволен решениями правительства и пришел к Лукашенко

Шуневич недоволен решениями правительства и пришел к Лукашенко7
- 13.11.2023, 12:35
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Экс-глава МВД высказал свои претензии диктатору.
Лукашенко сегодня принял председателя Белорусского общества охотников и рыболовов Игоря Шуневича и вице-премьера Леонида Зайца. Экс-глава МВД Шуневич недоволен решениями правительства.
«Насколько я понимаю, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество», – сказал Лукашенко.
Среди вопросов, с которыми пришел Шуневич, названа организация производства боеприпасов к гладкоствольному оружию, изменение законодательства по обороту оружия и боеприпасов. Также речь шла о регулировании численности краснокнижных животных.