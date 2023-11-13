При пересечении литовской границы велосипедисты будут стоять в общей очереди с авто 13.11.2023, 12:45

Это подтвердила погранслужба Литвы.

В пограничных чатах 11–12 ноября появилась информация о том, что на погранпереходах «Привалка/Райгардас» и «Бенякони/Шальчининкай» при прохождении границы на литовской стороне велосипедистов ставят в одну очередь с автомобилями. На горячей линии погранслужбы Литвы Office Life подтвердили эту информацию.

Причин принятия такого решения в литовской погранслужбе не сообщили, но заявили, что оно распространяется на все действующие погранпереходы на белорусской границе.

Суть в том, что до этого на литовских погранпереходах были специальные места, где пешеходы и велосипедисты должны были ожидать, пока их пропустят на таможенный и пограничный контроль. Теперь на литовской стороне очереди для велосипедистов и машин стали общими (для граждан ЕС — одна, для граждан других государств — другая).

Отметим, что из-за ограниченности числа действующих погранпереходов на границе с Евросоюзом очереди там заметно выросли. В периоды длительных выходных и праздничные дни они порой увеличиваются вдвое.

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