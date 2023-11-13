Россияне массово сдались в плен на Таврическом направлении 1 13.11.2023, 12:57

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Еще несколько сотен оккупантов ликвидировано.

За прошедшие сутки, 12 ноября, украинские воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен. Об этом сообщил командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский.

В течение суток враг:

- нанес 22 авиаудара;

- провел 43 боевых столкновения,

- совершил 576 артобстрелов.

Как отмечает Тарнавский, украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» в течение суток выполнили 847 огневых задач. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Потери врага:

- 455 оккупантов

- 1 танк, 2 ББМ,

- 2 артсистемы,

- 3 БПЛА,

- 2 склада боеприпасов.

Кроме того, было повреждено еще 7 единиц военной техники врага.

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