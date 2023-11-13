Россияне массово сдались в плен на Таврическом направлении

Россияне массово сдались в плен на Таврическом направлении1
- 13.11.2023, 12:57
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Еще несколько сотен оккупантов ликвидировано.
За прошедшие сутки, 12 ноября, украинские воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен. Об этом сообщил командующий ОСУВ «Таврия» Александр Тарнавский.
В течение суток враг:
- нанес 22 авиаудара;
- провел 43 боевых столкновения,
- совершил 576 артобстрелов.
Как отмечает Тарнавский, украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» в течение суток выполнили 847 огневых задач. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Потери врага:
- 455 оккупантов
- 1 танк, 2 ББМ,
- 2 артсистемы,
- 3 БПЛА,
- 2 склада боеприпасов.
Кроме того, было повреждено еще 7 единиц военной техники врага.