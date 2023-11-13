Что стоит за сообщением росСМИ о бегстве оккупантов из Херсонщины? 13.11.2023, 13:05

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Кто-то попытался побежать впереди паровоза.

В ведущих росСМИ появилось сообщение от Минобороны РФ, что командование группировки «Днепр» решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Затем пропагандисты аннулировали новость о перегруппировке войск «Днепр», объявив, что она была выпущена ошибочно.

Что это было? Ошибка в коммуникации, проверка реакции общества или само решение было резко изменено? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Во-первых, не думаю, что такие вещи появляются случайно. Во-вторых, те версии, которые вы перечислили, все где-то имеют место быть. Возможно, кто-то попытался побежать впереди паровоза, но я уверен, что такие сценарии там проигрываются, как было с Суровикиным.

Кто-то должен взять на себя эту ответственность, если действительно в командовании назрело такое решение, особенно в новом. Там же был недавно назначен новый командующий группировкой «Днепр» (главой группировки «Днепр» был назначен генерал ВДВ Михаил Теплинский — ред.), если он за это время оценил ситуацию и набрался смелости доложить, что в ближайшее время оккупационные войска ждет катастрофа, то могли действительно принять такое решение и поторопиться где-то его объявить. Но, возможно, кто-то вмешался.

— Действительно ли положение российских войск на левом берегу Херсонщины настолько плохое, что мы можем ожидать новый «жест доброй воли»?

— Тяжело сказать, поскольку как раз на этом направлении наиболее уязвимые позиции. В отличие от других направлений, российская сторона не готовилась, не ожидала там масштабных активных действий украинской армии. Поэтому было упущено время на сооружение каких-то инженерных оборонных позиций.

Также стоит учитывать ситуацию с нехваткой свободных резервов, чтобы их можно было снимать с одних направлений и перебрасывать на другие без ущерба для других участков, на которых ведутся активные боевые действия. Это Авдеевка, Купянск, Бахмут, Работино, где сдерживаются контрнаступательные действия украинской армии. Вполне возможно, что именно на этом участке фронта кто-то почувствовал угрозу прорыва.

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