Силовики задержали студента исторического факультета БГУ и его девушку 13.11.2023, 13:06

За «репосты с экстремистских каналов».

Силовики заявили о задержании студента исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) и его девушки. Видео с ними было опубликовано в телеграм-канале ГУБОПиК.

На видео парень рассказал, что был задержан за «репосты с экстремистских каналов» и «деструктивное поведение».

Позже силовики опубликовали видео и с его девушкой. Она рассказала, что «постоянно обменивается» с парнем «экстремистскими новостями» из различных телеграм-каналов.

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