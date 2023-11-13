Силовики задержали студента исторического факультета БГУ и его девушку
- 13.11.2023, 13:06
За «репосты с экстремистских каналов».
Силовики заявили о задержании студента исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) и его девушки. Видео с ними было опубликовано в телеграм-канале ГУБОПиК.
На видео парень рассказал, что был задержан за «репосты с экстремистских каналов» и «деструктивное поведение».
Позже силовики опубликовали видео и с его девушкой. Она рассказала, что «постоянно обменивается» с парнем «экстремистскими новостями» из различных телеграм-каналов.