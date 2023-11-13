закрыть
13 ноября 2023, понедельник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Силовики задержали студента исторического факультета БГУ и его девушку

  • 13.11.2023, 13:06
Силовики задержали студента исторического факультета БГУ и его девушку

За «репосты с экстремистских каналов».

Силовики заявили о задержании студента исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) и его девушки. Видео с ними было опубликовано в телеграм-канале ГУБОПиК.

На видео парень рассказал, что был задержан за «репосты с экстремистских каналов» и «деструктивное поведение».

Позже силовики опубликовали видео и с его девушкой. Она рассказала, что «постоянно обменивается» с парнем «экстремистскими новостями» из различных телеграм-каналов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин