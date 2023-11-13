В Сети появилась новая хитрая оптическая иллюзия 3 13.11.2023, 13:23

4,510

В ней спрятан белый медведь, которого нужно найти за семь секунд.

Оптические иллюзии, в которых нужно найти скрытый предмет, животное или человека, помогают натренировать мозг на решение сложных задач. Если регулярно разгадывать такие загадки, очень скоро можно заметить, насколько быстрее вам это начинает удаваться. Ведь внимательность к деталям и быстрота мышления – это навыки, которые можно развивать, пишет glavred.info.

Следующая загадка может очень сильно запутать, ведь нужно будет найти белого медведя среди белоснежных ледников. Задача довольно непростая: искать белое среди белого – это то же самое, что искать иголку в стоге сена.

К тому же задание нужно выполнять на время – не каждому удастся разыскать спрятанное животное всего за 7 секунд. Чтобы следить за временем, будет удобно воспользоваться таймером или секундомером.

Но если не удастся справиться за такой короткий промежуток времени, не стоит расстраиваться, ведь загадка действительно сложная. Если 7 секунд – слишком мало для поиска правильного ответа, тогда просто разгадывайте загадку, не смотря на временные промежутки.

Правильный ответ можно посмотреть здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».