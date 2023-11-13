Шустер о речи Патрушева о Путине: Эти полторы минуты – реально некролог 5 13.11.2023, 13:27

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О главе Кремля говорили в прошлом времени.

Телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман прокомментировал выступление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева 9 ноября, посвященное президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

«Появилась выдержка, буквально полторы минуты, речи Николая Патрушева – то есть человека, который сегодня якобы руководит Россией... Есть вот портрет Путина молодого, энергичного и так далее, и на его фоне он [Патрушев] говорит о нем и о его заслугах, о том, что он сделал, и что он не принимал никогда революционных решений, что он всегда предпочитал эволюционные решения, потому что понимал, что для судьбы России они лучше. То есть говорил о нем в прошедшем времени», – рассказал Шустер.

Он отметил, что это есть в вырезанном и опубликованном фрагменте, но неизвестно, как Патрушев говорил о Путине в остальной речи.

«Но эти полторы минуты это реально был некролог. Он был в черном костюме и в [темной] рубашке и без галстука без галстука», – сказал журналист.

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