«Насчитали 378 тысяч рублей пени» 8 13.11.2023, 13:37

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Минчанин взял заем под залог квартиры и теперь может оказаться на улице.

Порой жизненные обстоятельства доводят людей до необдуманных, импульсивных поступков. Например, минчанин Денис, пытаясь помочь борющемуся с онкологическим заболеванием отцу, пошел на сомнительную авантюру: взял заем под залог единственной квартиры, пишет «Онлайнер».

Получил 60 000 рублей, а оказался должен в три раза больше. Денис считает, что его втянули в кабальную сделку, а теперь пытаются «отжать» квартиру, где прописаны его сестра и мать. Кредитор, естественно, винит во всем мужчину: не соблюдал условия договора — вот тебе последствия.

Обыкновенная история

С виду Денис — обыкновенный 39-летний мужчина. Вы бы вряд ли обратили на него внимание на улице: у него нет модной стрижки, вычурной одежды, дорогих часов на запястье и ключей от новенького «Мерседеса» в кармане. Он родился и вырос в Минске, в небольшой двухкомнатной квартире на Веры Хоружей.

— Родители выпивали, обстановка порой напоминала какой-то притон. Даже вспоминать не хочу, — вздыхает Денис. — Много чего плохого мне оставили, я всю жизнь это исправляю.

Возможно, именно поэтому парню всегда приходилось, что называется, «крутиться». В какой-то момент дела пошли в гору: появилось небольшое дело по доставке готовых обедов.

— В основном моими клиентами были IT-компании. Когда начался COVID, они перешли на удаленку и перестали пользоваться моими услугами. Бизнес стал убыточным, и я его закрыл. Постепенно у меня начали образовываться долги…

И без того непростая ситуация осложнилась болезнью отца: он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием и его осложнениями. Рак миндалин, ротоглотки и предстательной железы, перитонит, сепсис, пневмония — медицинские термины множились в эпикризе, словно споры.

— Три-четыре года назад мы возобновили общение, хоть довольно долгое время я был зол на него и на маму. Но в какой-то момент сумел их простить: все-таки они были молоды. Поэтому мне захотелось помочь отцу. Я слышал от знакомого, что его родственника вылечили дорогостоящие таблетки. Они продавались в Израиле — примерно €2000 за упаковку. Сколько их нужно было, я даже не представлял: может, 10 пачек, может, 20… Врачи о таком варианте ничего не говорили, предлагали только химиотерапию. Это была чисто моя инициатива.

«Деньги я потратил быстро»

У Дениса имелись кое-какие сбережения, но их, по мнению мужчины, на лечение бы не хватило. Поэтому он стал искать, где взять кредит. В банках ему отказывали из-за низкого рейтинга — Е3 (здесь можно узнать, что это такое).

— У меня были небольшие просрочки, когда менял место работы или задерживали зарплату, — оправдывается минчанин.

Тогда он обратил внимание на микрофинансовые организации, правда «смешные» суммы займов до 1000 рублей мужчину не устроили. И тут Денис наткнулся на сайт компании «Формаст лизинг». Сейчас доступ к нему ограничен Министерством информации, но благодаря сохранившимся скриншотам можно посмотреть, что же там было.

Если коротко, то фирма предоставляла предпринимателям разные варианты лизинга и займы, причем клиентом мог стать человек с плохой и даже отсутствующей кредитной историей. Сделка оформлялась под залог недвижимости или автомобиля на срок от 1 до 5 лет. Сумма займа варьировалась от 5000 до 200 000 рублей, а процентная ставка начиналась от 1,5% годовых. На сайте подчеркивали: договоры составляются согласно законодательству. А все, что требуется от клиента, — паспорт и документ, подтверждающий право собственности на закладываемое имущество.

Естественно, подобное предложение Дениса заинтересовало. Минчанин позвонил по номеру, указанному на сайте, ему ответил мужчина, представившийся Юрием. Из открытых источников, таких как kartoteka.by, становится ясно, что это был руководитель «Формаст лизинга». Собеседники договорились о встрече.

— Юрий выглядел презентабельно, говорил очень умно и никаких подозрений у меня не вызвал.

Одним из условий будущей сделки было наличие действующего ИП. Как пояснил нам юрист, договор между субъектами хозяйствования сложнее признать кабальным, то есть заключенным на крайне невыгодных условиях. Ведь по логике предприниматель берет заем на развитие бизнеса и он должен понимать все риски и нести ответственность. Довольно тяжело при этом доказать, что его на такой шаг сподвигли какие-то непреодолимые жизненные обстоятельства.

Вторым условием был переход квартиры на Веры Хоружей в собственность Дениса — впоследствии она и стала залогом по договору займа. Для этого сестра и мать подарили ему свои доли.

— Брат был уверен в своих силах, поэтому мы ему и доверились. Это урок для всех нас, — смущенно говорит нам при встрече сестра героя. Из-за сложившейся ситуации у нее панические атаки и бессонница.

Договор займа Денис заключил в октябре 2021 года. Деньги в долг ему давала некая предпринимательница по имени Анастасия. Как оказалось, это бывшая жена Юрия. У экс-супругов остался совместный капитал, который они время от времени использовали для предоставления подобных услуг. Так сказать, альтернативный способ хранения денег под хорошие проценты. В этой истории Юрий выступал доверенным лицом Анастасии.

Денису полагалось 60 000 рублей под 40% годовых. Выплачивать проценты (примерно 2000 рублей в месяц) нужно было уже с ноября 2021-го, основной долг — с апреля 2023-го. Срок действия договора заканчивался в 2025 году.

Штрафные санкции по договору были довольно жесткими: 0,3% от общей суммы займа за каждый день просрочки по процентам или по основному долгу. Также неоднократные задержки платежей влекли за собой разовый штраф в размере 20% от суммы займа — это 12 000 рублей. Ну а если человек совсем переставал исполнять свои обязательства, финал рисовался предсказуемо печальный: у него могли забрать жилье (о том, как проходит данная процедура, мы еще расскажем).

Небольшая ремарка: несколько раз журналисты уточняли у Дениса, не смутили ли его такие условия займа. Но мужчина повторял: «Мне казалось, я со всем справлюсь».

— Деньги я потратил быстро. Одна часть ушла на медикаменты, другая — на закрытие старых долгов, третья — на ремонт квартиры. Мне хотелось, чтобы дома наконец-то стало комфортно и ничего не напоминало о прошлом, — опускает глаза собеседник. — К сожалению, лекарства отцу не помогли — летом он скончался.

«Предложили переписать жилье»

Чтобы рассчитаться с Анастасией, мужчина устроился на несколько работ. Сперва все шло более-менее гладко, но уже весной 2022-го появились первые проблемы. Снова связавшись с Юрием (как утверждает герой, именно через Юрия велись все дела, саму Анастасию он видел всего дважды), Денис получил отсрочку на несколько месяцев. Но это не очень-то помогло, и к концу прошлого года исчезла всякая возможность платить по счетам. «Уже и знакомые закончились, у которых можно было занять деньги», — признается собеседник.

— Единственным решением я видел продажу квартиры. Я бы смог отдать всю сумму, включая пеню и штраф, а оставшиеся средства вручил бы сестре (девушка вместе с Денисом проживает в той самой двушке. — Прим. Onlíner), чтобы она начала строить собственное жилье. Себя мне было не жаль, я был готов оказаться на улице: сам во всем виноват.

Чтобы такая сделка состоялась, белорусу нужно было письменное согласие Анастасии — она должна была снять с имущества все обременения.

— Мы с Юрием сошлись на том, что я переведу Анастасии $40 000 в эквиваленте. Но когда я нашел покупателя, Юрий перестал выходить на связь. Спустя несколько недель он объявился с новым предложением: я должен переписать жилье на Анастасию. Именно она продаст недвижимость и вернет мне разницу в деньгах (около $16 000). Мне показалось, что это способ отобрать у меня квартиру и оставить ни с чем. Поэтому я отказался.

Пеня тем временем продолжала капать… Долг рос в геометрической прогрессии.

— В конце концов я нашел агентство недвижимости, которое вошло в мое положение. Директор согласилась одолжить мне $40 000, чтобы перед заключением договора купли-продажи я передал их Анастасии наличными — на этом настаивал ее представитель. Единственное условие: она должна сразу же подписать все необходимые документы, подтверждающие, что я больше ничем ей не обязан.

По словам Дениса, приезда Анастасии в столицу он ждал около двух месяцев. В итоге сделка снова сорвалась. А уже в сентябре он получил исполнительную надпись от нотариуса, в которой предлагалось взыскать с него 115 839 рублей. Эта сумма включает основной долг и пеню за его несвоевременную оплату, а также просроченные платежи по процентам и штраф.

Как объяснил журналистам юрист, исполнительная надпись — первый шаг к тому, чтобы изъять жилье у должника. Далее возбуждается исполнительное производство, имущество арестовывается и выставляется на торги. Его начальная стоимость указана в документах — в случае Дениса это 140 000 рублей. После продажи заявленная сумма отходит взыскателю. Правда, вырученных денег зачастую не хватает, чтобы покрыть все штрафы, и должник все равно остается должником.

Подобная ситуация, скорее всего, ожидает и Дениса: ему уже пришла претензия еще на 377 820 рублей — именно такую пеню по процентам насчитал кредитор. Но поскольку «сумма достаточно значительная», мужчине предложили заплатить только 60 000 рублей — все остальное якобы готовы простить. В итоге долг белоруса вырос до 175 839 рублей, или $54 949 (хотя мог бы и до 500 000 рублей, или $156 000).

— Я считаю, что такая большая сумма образовалась в том числе по вине Юрия и Анастасии, которые всячески препятствовали решению проблемы, — убежден Денис.

Минчанин уже подал иск в экономический суд, пытаясь оспорить хотя бы пеню. Считает, что она не может превышать сумму основного долга. А вот что делать со всем остальным, пока не знает. О своем возможном выселении даже думать боится.

Кредитор: «Сделку нельзя считать кабальной»

Чтобы узнать мнение второй стороны, журналисты связались с Юрием. Однако тот ответил, что больше не является доверенным лицом Анастасии. Да и «Формаст лизинг» уже как 5 лет не осуществляет финансовую деятельность — компанию собираются ликвидировать.

— На Анастасию Денис вышел самостоятельно, «Формаст лизинг» не имеет к этой сделке никакого отношения, — коротко пояснил Юрий.

К счастью, журналистам удалось пообщаться с новым законным представителем Анастасии, который согласился ответить на вопросы.

— Насколько мне известно, Денису отказывали в предоставлении кредита не только банковские организации, но и наши конкуренты, — отметил собеседник. — Анастасия была единственным человеком, который согласился одолжить ему деньги, причем условия были не совсем стандартными. Во-первых, возврат займа был отсрочен примерно на полтора года. Во-вторых, сам договор оформлялся на длительный срок — 4 года. Все это говорит об определенной лояльности по отношению к Денису.

Деньги он брал для развития бизнеса. Этот момент в договоре не указан, но у нас есть расписка, что средства взяты не для личных нужд (предоставить ее журналистам собеседник отказался, но при необходимости готов показать в суде. — Прим.). Поэтому сделку нельзя считать кабальной, мол, человек попал в затруднительную ситуацию, а тут кровопийца-ростовщик подсунул ему деньги на жутких условиях. В данном случае это совершенно не так.

— Денис утверждает, что деньги были нужны на лечение отца.

— Возможно, он действительно брал заем для подобной цели. Тогда с нами, выходит, был не совсем откровенен, так как расписка говорит об обратном.

К сожалению, в последнее время суд все чаще прислушивается к историям заемщиков, которые рассказывают, что деньги предназначались совсем не для развития бизнеса. Рядом плачет жена, ребенок, еще какие-то родственники… И почему-то у всех претензии к заимодавцу, а не к прогоревшему предпринимателю.

— Считаете ли вы условия, прописанные в договоре, справедливыми?

— Такие сделки являются очень рискованными, отсюда высокие проценты и серьезные штрафы за просрочку — они должны стимулировать должника оплачивать все вовремя. Как правило, риск также компенсируется залогом недвижимости. Все условия тщательно разъясняются при заключении договоров нотариусом, который своей подписью подтверждает законность сделки. У человека всегда есть право от нее отказаться, но если он все же соглашается, значит, осознает возможные последствия.

Поверьте, вся эта катавасия со взысканием средств через ОПИ, продажей квартиры с аукциона — это неудобно, нерентабельно и абсолютно не нужно заимодавцу. К сожалению, подобных историй у Анастасии было достаточно.

— Когда Денис стал задерживать оплату?

— Проблемы начались с марта прошлого года: пошли первые задержки платежей — 34 дня, 47… Это было терпимо, тем более он не пытался скрыться, писал Анастасии о своих трудностях. Ему даже предоставили отсрочку на пару месяцев без введения штрафных санкций. Какое-то время он держался, но потом просрочки стали куда серьезнее. В марте 2023 года он погасил задолженность по процентам за октябрь и перевел еще 165 рублей — за ноябрь. Это был последний платеж. По основному долгу он вообще не перечислил ни копейки. После этого между Анастасией и Денисом стала постепенно зарождаться конфликтная ситуация.

— Почему вам не удалось договориться о продаже квартиры? Ведь от этого, кажется, все бы остались в выигрыше.

— Стороны так и не пришли к согласию, и на это была не одна причина. Во-первых, Анастасия посчитала озвученную сумму в $40 000 в эквиваленте недостаточной. Во-вторых, предлагаемая Денисом схема показалась ей мутной — например, передача долга наличными средствами и в валюте. Конечно, при желании все можно было оформить документально, но у Анастасии сложилось впечатление, что Денис хочет соскочить со своих обязательств и не платить. Это первое, о чем думает недобросовестный заемщик. Кроме того, ей стало известно, что у него имеются задолженности перед третьими лицами. Был риск, что квартира уплывет в неизвестном направлении и деньги тоже. Особенно при условии, что их нам обещали перечислить только после письменного согласия на сделку. Поэтому Анастасия решила действовать в рамках законодательства. Возбуждено исполнительное производство, в экономический суд Минска подан иск о взыскании части пени, указанной в претензии.

— Кстати, о пене. Откуда в претензии появилась сумма в 378 000 рублей?

— У Дениса были серьезные просрочки по оплате процентов, поэтому и сумма пени получилась такая внушительная — 378 000 рублей. Однако мы готовы пойти навстречу и снизить ее до 60 000 рублей. В итоге Денис должен нам около 176 000 рублей. Ему и его адвокату было обосновано, почему мы считаем такую сумму правильной. Это планируемая выгода по договору, на которую рассчитывал заимодавец, — та совокупная сумма процентов, которая была рассчитана на период с 2021 по 2025 год. Грубо говоря, упущенная прибыль с поправкой на изменившийся курс доллара.

— И последний вопрос. Денис утверждает, что ему предлагали переписать жилье на Анастасию и таким образом рассчитаться по договору. Это правда?

— Такого предложения ни с нашей стороны, ни со стороны Дениса не поступало.

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