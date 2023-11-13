В Румынии начинаются учения украинских пилотов на истребителях F-16 1 13.11.2023, 13:38

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Они продлятся полгода.

В понедельник, 13 ноября, министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен открывают Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдут обучение украинских пилотов.

Об этом сообщает DW.

Издание отметило, что обучение пилотов в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет продолжаться не менее полугода.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять самолетов власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Также компания Lockheed, которая производит F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения учений украинских пилотов.

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