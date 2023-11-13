«Жаль, что не пошла в президенты» 4 13.11.2023, 13:53

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Российская блогосфера обсуждает резонансное заявление Пугачевой.

В начале ноября российские СМИ и блоги заполнились новостями о возвращении Аллы Пугачевой на родину. Но в России Пугачева пробыла недолго, всего лишь два дня. Зачем она приезжала, точно не известно, самые распространенные версии – продать недвижимость или забрать важные личные документы, сообщает «Радио Свобода».

Приезд Пугачевой вызвал взрыв раздражения «патриотов». Ей припомнили слова «Были холопами – стали рабами», которые она написала о тех, кто ругал ее за отъезд и отказ поддержать так называемую «СВО».

То, что эти слова были написаны более года назад, в начале октября 2022, патриотов не смутило. РПЦ потребовала от Пугачевой извиниться, депутат Госдумы Свинцов предложил пороть таких, как она, плетьми на Красной площади, а организация «Зов народа» потребовала от председателя СК РФ Бастрыкина и главы МВД Колокольцева возбудить на певицу дело по статье «Публичное оскорбление в Интернете», а от директора ФСБ Бортникова – проверить, не финансирует ли Пугачева ВСУ.

В субботу Алла Пугачева ответила.

Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.

Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.

Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!

Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат.

Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли?

Да и не в деньгах счастье. Свобода – это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой.

Живем дальше!

P.S. Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!»

Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах.

Спасибо.

«Патриотам» пост Пугачевой очень не понравился.

«Либералов» отповедь Пугачевой ненавистникам, наоборот, обрадовала.

Михаил Шевелев

Когда мне будет поставлена задача быстро, эффективно и с запоминающимся эпическим треском просрать какую-нибудь пропагандистскую кампанию, я, конечно, первым делом наеду на А.Б. Пугачеву.

Изабелла Горбатова

Зависть – неизлечимая болезнь. Из нее, зависти растут подлость, ненависть, жестокость и безнравственность. К этому лагерю можно отнести и охаивающих Пугачеву. Ее всевышний одарил талантом, умом и добротой. Она свободна духом, сильная и независимая. Всегда уважала ее, не будучи ее поклонницей, но отдавая дань ее таланту, работоспособности и силе духа.

Михаил Козырев

Алла Борисовна Пугачева.

Достоинство. Совесть. Честь.

Оппозиция сравнивает всегда казавшуюся аполитичной звезду с когда-то «протестными» рокерами, поддержавшими власть.

Максим Миронов

Просто сравните, как достойно ведет себя Пугачева и всякие представители говно-рока, которых вы в детстве считали бунтарями и нонконформистами:

Роман Билык («Звери»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин, Константин Кинчев («Алиса»), «КняZz», Евгений Маргулис («Машина времени»), «Пилот», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Гарик Сукачев, «Сурганова и оркестр», «Чайф», «Чиж и Co», Юлия Чичерина.

Они все оказались ссыкливым говном, а Пугачева – Личностью.

Ольга Рощина

Как много понтов у старых рокеров и как мало оказалось духа, силы, доброты и ума. Жижа и пафос. Музыка сдохла.

А Алле респект и уважение.

Ксения Ларина

И каждый раз поражаюсь – что ей не хватало?)

А вот оказалось, что звезды не просто так зажигаются, – в том числе и для того, чтобы отличить искусственный свет от настоящего.

Пугачева, конечно, уникальное явление. И не надо делать вид, что «ничеготакова». Очень даже чего.

Алексей Остудин

Те, кто принял на свой счет ее слова про «рабов и холопов», видимо имеют для этого все основания. Ведь на правду обижаются сильнее всего.

Артур Закиров

Я считаю что Алла Пугачева – это пример того, насколько безопасно заявлять о своих антивоенных взглядах (если ты порядочный и адекватный человек) настоящим звездам и лидерам мнения.

И чем больше таких людей– тем безопаснее.

Из чего следует, что те селебрити, которые сегодня, имея славу и деньги, продолжают прославлять режим, войну и путина– настоящие подонки и моральные банкроты.

Оппозиция хочет видеть Пугачеву на месте Путина.

А ведь Пугачёва точно обойдёт Путина на свободных выборах, и даже на не свободных. Взорвёт все рейтинги.

Аллу Пугачёву в Президенты! — Александр Вакуров (@vakurov_ru) November 11, 2023

Сергей Ерофеев

Никогда не был ее поклонником в силу известного профессионального музыкального снобизма, который подпитывался не только академическими авторитетами, но и, например, Окуждавой («певица-то она неплохая, только вкус подводит»).

И только когда начал руководить проектными командами, оценил я то ее непреложное достоинство, что она как мало кто «близка к народу», причем устойчиво, из десятилетия в десятилетие. Поэтому я ее и предлагал в президенты на выборах-2000 вместо Путина и других. Меня не послушали, так что голосовать я не пошел.

В общем упустила Алла Борисовна шанс стать если не президенткой, то национальной лидеркой в полном гражданско-политическом смысле. У нее в свое время при должной поддержке выхлоп был бы большим, чем у Навального в 2017.

Но зато из нее получилась неплохая стихийная социологиня, пожалуй вторая после Высоцкого, если брать служительниц муз. Коей она и продолжает оставаться. Не инженерка, ну так хоть знаточка большинства российских человеческих душ.

Картинка из серии «кто не успел, тот опоздал».

Или по крайней мере после Путина.

Максим Мирович

Алла Пугачева ярко ответила всем совковым ненавистникам и вате – «свобода это главное богатство. Постараюсь дожить до победы света над тьмой, добра над злом, правды над клеветой».

Хорошо сказано. Вообще Алла похоронила немало совковых вождей, и еще одного совершенно точно похоронит.

После поста у певицы прибавилось слушателей.

Хз, чето захотелось неиронично послушать Аллу Пугачеву…….ЭТО ЖЕ НАША МАДОННА, девочки pic.twitter.com/d62KnVmdwk — 🫧госпожа кошка🫧 (@ulyansergevn) November 12, 2023

Евгений Понасенков

В закрытом помещении великая Пугачева звучит все громче… Это законы акустики и Истории. Только мерзости со стороны завистников и негодяев демонстрируют подлинный масштаб личности.

И ведь, по сути, ушла со сцены – но сейчас об Алле пишут больше, чем последние лет 20! Потому что у нее есть голос, а не шепот тупой толпы рабов.

Значит, правильно ее песни я любил с детства – и слушал всегда часто, очень часто. Для настроения. Вот и сегодня, черт знает в каком году, она опять дает настроение. А что дают холуи? Холуи, «шестерки» в креслах ничего дать не могут – только разворовывать бюджет рабов. Но потом бывают осмысленные и беспощадные стихи Пушкина: гения – бюсты которого сносит другая чернь – такое же дерьмо, что преследует Аллу, только это дерьмо через иллюзорную границу. Гении – везде гении, и чернь – везде чернь.

Алла Борисовна, я вас обожаю – а вся шваль смоется.

И, конечно же, при обсуждении Пугачевой не обошлось без шуток о смерти Путина и его двойниках. Без них теперь не обходится ни одна дискуссия.

Похоронила тройника путина да и уехала — Инженер-Nsk (@Vostok87nsk) November 5, 2023

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