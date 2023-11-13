Z-пропагандисты сообщили о прорыве диверсантов в Белгородскую область 13.11.2023, 14:05

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Диверсанты якобы выдавали себя за российских военных.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась зайти на территорию Белгородской области, используя автомобиль УАЗ с нанесенной на него литерой «Z», сообщили Z-блогеры, пишет The Moscow Times.

Телеграм-канал Readovka выложил видео c горящим внедорожником. На записи слышна нецензурная брань. Мужчина за кадром ругается на «рашистов» (так в Украине называют российских военных). По словам авторов публикации, в УАЗе находились восемь украинских диверсантов, которые пытались выдать себя за российских военных, однако их «вычислили и ликвидировали». Утверждается, что стороны РФ жертв нет.

Это же видео выложил «военкор» Владимир Романов. Он сообщил, что в Шебекинском районе Белгородской области была уничтожена украинская ДРГ, «пытавшаяся закосить под наших», однако позже удалил свой пост.

Аналогичная публикация появилась в прокремлевском телеграм-канале Mash, который ссылался на собственные источники, сообщая, что российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в 7 утра возле Шебекино. Впоследствии пост был отредактирован — среди прочего в него добавили ссылку на Романова.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с правительством спросил у руководства Шебекинского округа, соответствует ли информация о прорыве диверсантов действительности. Его подчиненный, замглавы округа Андрей Ноздрачев заявил, что «ничего не было».

«Понятно. То есть, это еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать издания для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт, что у нас сложная ситуация. Но находятся те, кто на этом пытаются сформировать для себя и своих изданий положительный эффект», — прокомментировал ситуацию Гладков.

11 ноября о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область сообщал Shot. По данным источника телеграм-канала, пограничники засекли ДРГ из 5 человек недалеко от хутора Старый Волоконовского района. Завязался стрелковый бой, который шел около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад. Утверждалось, что среди украинских диверсантов были раненые и погибшие.

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