Пескову задали вопрос о бегстве оккупантов из Херсонщины 5 13.11.2023, 14:17

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля переадресовал вопрос.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения пропагандистских СМИ относительно отступления ВС РФ с позиций в Херсонской области.

Как сообщило издании «Вы слушали маяк», на просьбу прессы прокомментировать информацию о «перегруппировке» подразделений оккупантов на этом направлении и их отступлении на «более выгодные позиции», Песков ответил, что комментариев не будет.

«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход дел непосредственно на поле боя «СВО». Это все же прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных», — сказал Песков.

По его словам, в этом случае эту ситуацию могут и должны комментировать только российские военные.

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