Повлияют ли российские проблемы с курятиной на ситуацию в Беларуси? 1 Telegram-канал «Вашы Грошы»

13.11.2023, 14:24

1,800

Проблемы российской экономики становятся все более разношерстными.

Осенью российские крупные заказчики столкнулись с дефицитом куриного мяса. Это спровоцировало рост цен на эту мясную продукцию.

В качестве источника проблемы называли нехватку сотрудников на птицефабриках, птичий грипп, рост цен на комбикорма и проблемы логистики. Однако, корни вопроса оказались глубже – люди стали больше покупать курицу, в результате ее стало сложнее найти в нужном объеме.

Рост спроса на куриное мясо в России косвенно свидетельствуют об ухудшении материального положения населения. Может ли повториться схожая история Беларуси?

По всей видимости, белорусские чиновники обращают пристальное внимание на цену курицы в розничной продаже. Эта продукция является одной из базовых для населения и поэтому влияет на социальную стабильность.

Если обратиться к статистике и проанализировать доступность куриного мяса с учетом средних заработков (для примера взяли показатели за сентябрь каждого года), можно увидеть, что за последнее время его действительно могут позволить себе больше во всех регионах страны. Впрочем, определенные региональные особенности имеются.

Пик доступности куриного мяса для жителей столицы пришелся на 2021 год — 447 кг за среднюю месячную номинальную заработную плату. Сейчас на минские заработки можно купить только 421 кг, что на 6% меньше пиковых значений позапрошлого год. В прочих регионах ситуация обратная: наиболее доступное куриное мясо как раз в текущем году. Лучше всего дела обстоят в Минской области, где за средний заработок в сентябре текущего года можно было купить 317 кг куриного мяса, хуже в Могилевской, где аналогичный показатель составил 270 кг.

Рост ценовой доступности куриного мяса обеспечен значительными возможностями его производства в Беларуси. Кроме того, контроль за розничными ценами, а также регулирование объема курятины, который идет в другие страны, дополнительно позволяют чиновникам регулировать этот сегмент рынка.

Экономика Беларуси имеет возможность экспортировать значительные объемы курятины на внешние рынки. Только в 2022 году было поставлено 189,6 тысяч тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы. Поэтому проблемы, аналогичные тем, которые сложились на российском рынке, для нашей страны пока не актуальны. Но на фоне возможного роста цен и снижения покупательной способности населения доступность курятины может снижаться.

Telegram-канал «Вашы Грошы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».