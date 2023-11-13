Исчез триллион: российский «Газпром» несет колоссальные убытки 2 13.11.2023, 14:30

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Инструмент, которым для Кремля всегда был «Газпром», износился.

Газовый бизнес приносит российскому «Газпрому» огромные убытки, которые через год-два могут вырасти до 1 триллиона рублей. Это не ИПСО и не данные, полученные западными разведками, а информация, которую распространяют представители российской власти. «Апостроф» выяснял, что стало причиной столь серьезных проблем компании, которую Кремль долго и вполне успешно использовал в качестве политического и экономического оружия, и каким будет ее ближайшее будущее.

Российский «Газпром» стремительно теряет прибыль, при этом собственно газовый бизнес компании и вовсе приносит убытки.

Согласно данным, опубликованным монополистом, его чистая прибыль за первые девять месяцев 2023 года обвалилась на 44% в годовом выражении, с 779,8 миллиарда рублей до 446,1 миллиарда рублей (по текущему обменному курсу - с 8,46 миллиарда долларов до 4,84 миллиарда долларов).

За указанный период выручка «Газпрома» сократилась в 1,6 раза, до 3,96 триллиона рублей (43 миллиарда долларов).

При этом продажа газа принесла компании убыток на 107,23 миллиарда рублей (1,16 миллиарда долларов). Что касается прибыли, то она, фактически, формируется за счет продажи нефти (через дочернюю компанию «Газпром-нефть»).

Основная причина возникновения убытка – существенное сокращение поставок газа в Европу на фоне не менее существенного падения цен на газ (если в конце лета 2022 года цены достигали 3000 долларов и больше за 1 тысячу кубометров, то сейчас они составляют примерно 500 долларов за 1 тысячу кубометров).

Из-за слабых финансовых показателей «Газпром» в текущем году уменьшил инвестиции на 334 миллиарда рублей (3,62 миллиарда долларов), до 1,97 триллиона рублей (21 миллиард долларов).

Падение экспорта также вынуждает монополиста сокращать газодобычу. По итогам первого полугодия 2023 года она составила 179,45 миллиарда кубометров, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сравнении с довоенным периодом добыча обвалилась почти на треть (в первом полугодии 2021 года добыча монополиста была на уровне 260,8 миллиарда кубометров).

«Сила разума-2»

Все это не мешает главе «Газпрома» Алексею Миллеру озвучивать фантастические планы на будущее компании. Так, в октябре он заявил, что уже в ближайшее время трубопроводные поставки газа в Китай станут сопоставимыми с довоенными объемами экспорта в Европу.

Честно говоря, даже неспециалисту очевидно, что реализация подобных планов, как минимум, спорна. Так, например, не в лучший для монополиста 2021 год экспорт составил 140 миллиардов кубов. В 2022 году он обвалился до 85 миллиардов кубов, а в нынешнем году, как ожидается, «Газпром» может поставить в европейские страны до 25 миллиардов кубометров газа.

Что касается Китая, то в 2023 году российский газовый экспорт должен составить 22 миллиарда кубометров, а на 2024 год запланированы поставки в объеме 30 миллиардов кубов.

Это при том, что проектная экспортная мощность газопровода «Сила Сибири», по которому в основном осуществляются поставки газа из России в КНР, составляет 38 миллиардов кубометров в год.

Возможно, Алексей Миллер имеет в виду использование газопровода «Сила Сибири-2», который пока только проектируется, и далеко не факт, что будет запущен в эксплуатацию, по крайней мере, в ближайшее время. Но даже если «Силу Сибири-2» достроят, и по нему пойдет газ в Поднебесную, это будет не более 50 миллиардов кубов в год, поскольку такой является проектная мощность этого газопровода.

Впрочем, не исключено, что глава «Газпрома» ориентировался на данные 2022 года, когда, напомним, экспорт газа в Европу составил 85 миллиардов кубометров. В этом случае, действительно, логика в словах Миллера есть, но тогда, очевидно, ни о каком «развороте на Восток» речи быть не может.

При этом, как ни странно, в России есть еще люди, способные мыслить трезво.

Так глава комитета Государственной думы РФ по энергетике Павел Завальный, ознакомившись с прогнозом Института энергетических исследований Российской академии наук, во всеуслышание заявил, что «Газпром» уверенно движется к катастрофе.

- В условиях резкого снижения выручки, роста добычи газа, плюс дополнительная налоговая нагрузка, получается, что в данных условиях «Газпром» загоняют в убытки, которые достигнут в 2025 году порядка 1 триллиона рублей, - сказал Завальный.

Одним словом, дохозяйничались.

По старой колее

Правда, насколько такой прогноз является верным, сказать довольно сложно, поскольку особого доверия к публикуемым «Газпромом» данным нет.

Однако то, что у «Газпрома» проблемы, - это и раньше было, - сказал в комментарии президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. - По сути, «Газпром» наружу давал одну бухгалтерию, а внутри она была совсем другой. Особенно в период низких цен, в частности, в 2020 году. И с учетом того, что они практически потеряли европейский газовый рынок, который для «Газпрома» был традиционно наиболее прибыльным, то, в принципе, понятно, что у него убытки. Китайский рынок их не покроет, даже когда (а, точнее, если) запустят «Силу Сибири-2».

Что будет с монополистом дальше, тоже пока непонятно.

Одним из вариантов является его переориентация на внутренний российский рынок, считает руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

По его словам, на самом деле, внутренний газовый рынок РФ является довольно крупным, и на нем вполне можно было бы развернуть бурную деятельность, например, по газификации Сибири и Дальнего Востока.

- Внутренними потребителями никто не занимался, и за Уралом вообще ничего не газифицировано. Все развитие компании было сосредоточено на увеличении экспорта и создании избытка трубопроводных мощностей для того, чтобы использовать газ в качестве рычага политического давления. И это не скрывалось. Поэтому то, что сейчас происходит, является закономерностью, которая заключается в том, что Миллер складывал все яйца в одну корзину, и теперь эта корзина прохудилась, - сказал Рябцев в разговоре с изданием.

Другое дело, что с внутреннего рынка невозможно получать сверхприбыли, которые раньше были у «Газпрома».

- Согласится ли Миллер пересесть с Bentley или Rolls Royce, или что там у него есть, на китайский «Москвич» или «Ладу Калину»? Скорее, он выбросится из окна своего небоскреба в Питере (штаб-квартира «Газпрома» находится в «Лахта-центре» в Санкт-Петербурге), - добавил эксперт.

Тем более, что «Газпром» продолжает действовать по старой схеме, только теперь вместо Европы он хочет «привязать» к себе Китай.

«А Китай делает вид, что он не слышит, что ему кричит Россия. Вот была встреча Путина и Си, и вообще ни слова не было сказано о газе. И все эти россказни о постройке «Силы Сибири-2» – просто непонятно, на что они рассчитывают? Это свидетельствует о том, что никакого политического решения о переориентации «Газпрома» на внутренний рынок не принято, и вряд ли оно в ближайшее время будет принято», - резюмировал Рябцев.

Нужен санкционный пакет

Поэтому скорее всего, никаких принципиальных изменений в ближайшем будущем не произойдет.

«Газпром» смогут поддерживать сколько нужно будет. Убыточное состояние не означает, что прекратится операционная деятельность. В крайнем случае, ему дадут какие-то деньги, хотя понятно, что сейчас приоритет номер один – это бюджет войны», - поясняет Михаил Гончар.

По словам эксперта, «Газпром» всегда нужен был Кремлю как политический инструмент, а потому отношение к нему - соответствующее.

При этом, сейчас на фоне обвала поставок трубопроводного газа стремительно наращивается экспорт сжиженного газа в Европу, который преимущественно осуществляет негосударственная компания НОВАТЭК: «Был «Газпром» инструментом, теперь он не такой мощный. Есть теперь и другой инструмент – НОВАТЭК, и это – друзья Путина – (Геннадий) Тимченко и (Леонид) Михельсон».

Увеличение закупок СПГ в России не особо способствует снижению зависимости Европы от российского газа. А потому ЕС следует принять газовый санкционный пакет на подобии того, который действует в отношении российской нефти, несмотря на его несовершенства, убежден Михаил Гончар.

Экспорт газа приносит России существенно меньше средств, чем торговля нефтью, но было бы правильным шагом лишить страну-агрессора десятков миллиардов долларов, которые она направляет на войну против Украины, даже несмотря на угасание некогда могущественного газового монополиста.

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