«Россияне могут перебросить армию для похода из Беларуси на Киев за три дня» 2 13.11.2023, 14:36

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Военный эксперт предупредил Украину об угрозе с севера.

Пока ситуация на границе с Беларусью и Приднестровьем не вызывает обеспокоенности, поскольку о большой концентрации войск страны-агрессора России речь не идет. Впрочем, в российской армии нашли способ быстрой переброски на большие расстояния техники и личного состава, враг может сделать это в считанные дни.

В то же время такие действия оккупанта не станут неожиданностью для военного руководства Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Белорусская армия находится в местах дислокации. Ее усиления на нашей границе нет. Россиян в Беларуси практически нет. Большинство техники и личного состава выведено в Россию и дальше на фронт. Даже оппозиционная сеть «Беларускі Гаюн» не фиксирует присутствия россиян в Беларуси в «товарном количестве» – сообщил он.

Однако эксперт подчеркнул, что «угроза с северного направления не нулевая». В частности и потому, что российская оккупационная армия отработала механизм «переброски больших объемов войск с помощью военно-транспортной авиации».

«Поэтому ударная группировка может быть сформирована в течение 3-4 дней. Конечно, это не останется незаметным для нашей разведки, конечно, мы получим западные разведданные. Поэтому концентрацию войск на этом направлении будет невозможно скрыть», – заверил Жирохов.

Он добавил, что и украинская армия не перестает усиливать оборону границы с Беларусью.

«Буквально еженедельно здесь бывает генерал Наев, отвечающий за оборону этого участка фронта. Из последних его заявлений известно, что в настоящее время выставлено 500 тысяч противопехотных и противотанковых мин, которых будет достаточно, чтобы задержать возможные удары из Беларуси».

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