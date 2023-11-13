Алексей Гончаренко: Нужен разрыв всех отношений с марионеточным режимом Лукашенко 13.11.2023, 14:59

Алексей Гончаренко

Почему украинские депутаты призвали Верховную Раду признать Беларусь «оккупированной Россией».

Украинское депутатское объединение «За демократическую Беларусь» призвало Верховную Раду Украины признать Беларусь «оккупированной Россией». С соответствующей инициативой обратился народный депутат Алексей Гончаренко.

Политик рассказал сайту Charter97.org, почему придерживается именно этой точки зрения:

— Потому что это правда, Беларусь — оккупированная территория. Как говорил Конфуций, самая главная задача правительства — это дать правильные имена. Мы должны назвать вещи своими именами, Беларусь оккупирована Российской Федерацией, лукашенковский режим — марионеточный. Отсюда дальше понятна вся линия поведения, то есть разрыв всяких отношений с марионеточным режимом, отделение его от, собственно говоря, народа Беларуси и проведение соответствующей политики.

— В Раде еще есть второй законопроект — признать Беларусь соагрессором. Его инициаторы говорят, что признание Беларуси оккупированной приведет к тому, что будет размыта ответственность Лукашенко за преступления, мол, во всем виноват Путин. Есть ли такая опасность?

— Ничего не будет размазываться, абсолютно. То, что Путин преступник, разве Шойгу от этого перестает быть преступником? Причем здесь одно к другому? Наоборот, это четкое определение, кто есть кто. Как по мне, наш законопроект более правильный. Признав Беларусь соагрессором, мы перестаем разделять Лукашенко и народ Беларуси. Я думаю, что это не правильно, их все-таки надо разделять.

— Есть ли шанс, что Украина в ближайшее время определиться со статусом режима Лукашенко

— Эти постановления уже давно в Раде. И одно, и второе, но ничего не происходит. У меня нет прогнозов.

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