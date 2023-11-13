В Варшаве покажут спектакль по тюремному дневнику Игоря Олиневича 2 13.11.2023, 15:15

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Игорь Олиневич

Он называется «Еду в Магадан: не верь, не бойся, не проси».

В Варшаве 13 и 14 ноября покажут спектакль «Еду в Магадан: не верь, не бойся, не проси». Он был поставлен по тюремному дневнику политзаключенного Игоря Олиневича в театре 3+KK в чешском городе Брно. Его премьера состоялась 1 мая 2022 года.

Рукопись дневника, написанная в тюрьме КГБ, вместе с другими статьями Игорь Олиневич сумел передать на свободу, и в марте 2013 года вышла книга «Еду в Магадан».

В декабре 2013 года Игорь Олиневич с книгой «Еду в Магадан» стал первым лауреатом премии имени Франтишка Олехновича, основанной белорусским ПЕН-центром совместно с «Радыё Свабода» за лучшее произведение, написанное в заключении. Книга переведена на другие европейские языки - английский, немецкий, польский, чешский, французский, испанский.

В своем дневнике политзаключенный описывает практику белорусской тюремной системы, основанной на жестоком физическом насилии, но прежде всего на изощренном психологическом принуждении, заставляющем заключенных ставить под сомнение свою волю и совесть, терять доверие к ближайшим друзьям».

Спектакль идет на чешском языке с польскими и белорусскими субтитрами. Билеты можно купить здесь.

Даты: 13 и 14 ноября. Время: 19.00 (время местное).

Место: Teatr Druga Strefa, ul. Magazynowa, 14A, Warszawa.

Напомним, что в декабре 2021 года Игоря Олиневича вместе с соратниками Сергеем Романовым, Дмитрием Дубовским и Дмитрием Резановичем осудили на 20 лет лишения свободы.

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