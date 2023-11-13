«Мы воевали с террористами всего с четырьмя ружьями» 13.11.2023, 15:20

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Израильтянин рассказал о защите кибуца Суфа.

13 ноября в израильском кнессете состоялось заседание комиссии по национальной безопасности, на котором обсуждали готовность отрядов быстрого реагирования к чрезвычайным ситуациям, пишут «Детали».

На заседании выступил Нир Алон, член отряда быстрого реагирования в кибуце Суфа на юге Израиля, который рассказал о событиях 7 октября, когда в кибуц вошли террористы ХАМАСа: «В отряде быстрого реагирования Суфы было шесть винтовок М16, две из которых были неисправны. Я был безоружен. Отряд вышел в бой с террористами всего с четырьмя ружьями. Мы уже много лет кричим о проблемах с отрядами быстрого реагирования. Я не знаю, кто несет ответственность за этот провал, но из-за него погибли 1400 человек».

По словам Алона, он сидел в защищенном помещении со своей семьей и испытывал чувство полной беспомощности, потому что не мог ничего сделать, чтобы защитить своих близких, так как в руке у него был только нож.

Алон подверг резкой критике депутатов кнессета: «Никто из депутатов не приходил и не разговаривал с нами. Спуститесь к эвакуированным, потому что они этого заслуживают. Вы пренебрегали ими в течение многих лет. Хватит говорить – начните делать».

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