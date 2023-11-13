В России хотят посадить на пять лет юмориста Слепакова, спародировавшего песню SHAMAN 10 13.11.2023, 15:28

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Волну хейта в адрес артиста подхватили и российские пропагандисты.

В Российской Федерации набросились на известного юмориста Семена Слепакова, который несколько дней назад, выступая в передаче Михаила Шаца, спел пародию на композицию Дронова-Шамана «Я русский», передает Диалог.UA.

Песня-пародия Семена Слепакова называется «Нерусский» и затрагивает различные социальные проблемы, в том числе и связанные с эмиграцией. При исполнении данной композиции на голове автора была надета еврейская шапка-ермолка.

Общественная организация «Ветераны России», которая известна своими доносами на артистов, на этот раз обратилась в прокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием «проверить» Слепакова. Эти «ветераны» убеждены, что пародия в исполнении Слепакова является «оскорбительной», а также и «унижает» «достоинство» россиян.

Доносчики просят российские карательные службы возбудить в отношении Слепакова уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

Также подхватили волну хейта в адрес Слепакова и российские пропагандисты, например, ТГ-канал SHOT.

«Новая песня иноагента Слепакова, которую он выложил в запрещенной «Инсте», возмутила российских общественников. В ней бывший российский продюсер в издевательской форме спародировал песню «Я русский» артиста SHAMAN.

«Нерусский, мне не повезло. Нерусский, я всемирное зло», - спел Слепаков на шоу другого иноагента и релоканта Михаила Шаца.

К слову, Слепаков уже давно покинул территорию РФ и проживает в Израиле, поэтому российские «ветераны», а равно как и так называемые «правоохранительные органы» вряд ли смогут его упрятать за решетку.

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