Всего в восьми километрах от Минска продается «скандинавская» резиденция 6 13.11.2023, 15:31

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За $1,5 миллиона можно стать ее владельцем.

Если вдруг вы мечтали о собственной резиденции в скандинавском стиле, то «Онлайнер» нашел один вариант. На территории биологического заказника «Юхновский», в 8 км от МКАД (Московское направление), как раз продается комплекс из нескольких зданий, которые можно использовать и для жизни, и для сдачи в аренду.

Резиденцию «Скандинавия» спроектировали финские архитекторы. В своей работе они основывались на принципах «функциональности», «практичности» и «комфорта». На участке в 16 соток расположен основной и гостевой дом, а также «шалаш для проведения мероприятий».

Все постройки выполнены из экологичных материалов: стены — из оцилиндрованного бруса, полы покрыты паркетной доской и керамогранитом. Здания отапливаются несколькими способами: электрическим, газовым и камином на дровах.

Основной коттедж со вторым светом и лаконичной планировкой. Здесь располагается 3 спальни и 2 санузла. Внутри установлена система кондиционирования, подогрев полов и система очистки воды. Площадь — 276 «квадратов».

Гостевой дом размером 142 кв. м разработан в схожем стиле, включает в себя парную, комнату отдыха, кухню, спальню, гардеробную, массажный кабинет и сеновал (что бы это ни значило…)

В хозяйственно-бытовом блоке спрятана вся аппаратура для управления домами и участком, дровница и хозяйственные принадлежности.

А в шалаше можно круглогодично проводить время на свежем воздухе, здесь имеется зона барбекю, горячая вода, кинотеатр, газовые обогреватели.

На всей территории резиденции высажено более 500 растений, предусмотрена оборудованная тропа здоровья и даже собственная скважина с минеральной водой.

Какая у резиденции локация? Садовое товарищество «Зорное» (это Колодищанский сельсовет).

Стоимость недвижимости — $1 500 000 по курсу.

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