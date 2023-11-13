«Нарушается базовое право человека» 4 13.11.2023, 15:42

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Юрист рассказал, что не так со скандальным законом об отработках для медиков.

Через три месяца в профессиональной жизни медиков ожидаются нововведения: теперь, чтобы оказывать «специализированную и высокотехнологичную медпомощь», врачам понадобится закончить ординатуру, обучение в которой будет длиться от 2 до 5 лет. Завершается это пятилетним распределением. В комментарии для сайта Charter97.org юрист отметил, что данный закон нарушает право человека на образование:

— Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам выделяются четыре основные характеристики права на образование: наличие, недискриминация, физическая и экономическая доступность, приемлемость и адаптируемость образования, а также указывает, что «право на образование может осуществляться лишь при наличии у преподавателей и учащихся академической свободы».

Юрист отметил, что нарушается пункт об экономической доступности:

— Изменения устанавливают, что медик после ординатуры не может отказаться от распределения или не отработать весь срок — пять лет. Штраф составит 2,5-кратный размер средств, затраченных на подготовку специалиста. С учетом того, что это правило применяться даже в случаях расторжения договора по инициативе обучающей стороны, сложно говорить о разумной экономической доступности и справедливых условиях.

Конечно, с точки зрения гражданско-правовых отношений, стороны договора устанавливают условия сделки и стороны решают, соглашаться или не соглашаться с такими условиями. Учитывая, что государство является стороной в договоре, то государство должно нести социальные риски и обеспечивать полноту соблюдения права на образование, признанного всеми государствами ООН.

Говорить о приемлемости, адаптируемости, академической свободе, вовсе не приходится. Анри Ложье (президент Французского национального центра научных исследований с 1939 по 1944 и помощником Генерального секретаря ООН по социальным вопросам с 1946) писал, что «люди живут в атмосфере теоретического равенства и фактического неравенства. Такое положение вещей принимается практически всеми, и такая ситуация не вызывает желания отстаивать свои права или требовать перемен».

Радует, что все новые положения будут распространяться только на тех, кто начал подготовку в ординатуре после 1 февраля 2024 года, когда основные положения закона вступят в силу. Принцип отсутствия обратной силы закона все еще действует, что в целом хорошо, но ситуация с законностью от этого лучше не становится.

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