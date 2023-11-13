Крайне редкий голубой бриллиант продали на аукционе за десятки миллионов долларов
- 13.11.2023, 16:08
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Как выглядит драгоценность.
В швейцарской Женеве на аукционе продали редкий голубой бриллиант за почти 44 млн долларов, что сделало его одним из самых дорогих голубых бриллиантов, когда-либо пущенных с молотка. Его вес составляет 17,61 карата, а встроен он в кольцо из розового золота и платины.
Об этом сообщают Global News. Отмечается: в состав кольца входят еще 2 дополнительных бриллианта.
«Два других бриллианта имеют грушевидную огранку весом 3,12 карата и 3,07 карата соответственно. Три бриллианта прикреплены к кольцу из платины и розового золота 18 карат», – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: до продажи кольцо находилось в частной коллекции. И никогда ранее не выставлялось на аукционы.
Исключительно редкий бриллиант
В то же время отмечается: проданный на аукционе голубой бриллиант «внутренне безупречен». Более того, по данным Prestige, он еще и «исключительно редкий».
«Исключительно редкий голубой бриллиант был продан с молотка в Женеве за 43,8 млн долларов. Что сделало его одним из самых дорогих голубых бриллиантов, когда-либо выставленным на продажу в истории аукционов», – отметили аналитики.
Торги прошли в напряженной борьбе
Сами же торги длились 7 минут. Прошли же они в напряженной атмосфере «между тремя потенциальными покупателями».
«Пока неясно, кто приобрел бриллиант. Трое заинтересованных покупателей в течение семи минут боролись за то, чтобы сделать ставку, которая позволила бы выиграть впечатляющий драгоценный камень», – рассказали в Global News.