Белорусы рвутся досрочно потратить семейный капитал 4 13.11.2023, 16:17

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Это происходит на фоне очередных ужесточений от чиновников.

На 1 ноября многодетные семьи открыли почти 132 тыс. депозитов по семейному капиталу, сообщает Минтруда. При этом почти 60% семей решили досрочно потратить эти средства. Белорусы спешат расходовать деньги на фоне ужесточения условий их использования, отмечает «Зеркало».

На начало ноября было открыто 131 993 депозита по семейному капиталу. На досрочную трату этих средств подали 78 677 заявлений. Это почти 60% от общего числа таких депозитов. Для сравнения: на начало сентября этот показатель был на уровне 58%.

Большинство из тех, кто решает досрочно потратить семейный капитал, хотят улучшить жилищные условия (64 211 заявление). На получение медуслуг подано 8297 обращений, на образование — 6164, а на покупку товаров для инвалидов — 5.

С 2023 года семейный капитал повысили до 29 950 рублей. Однако прибавка оказалась меньше, чем ранее анонсировал министр финансов. Напомним, глава этого ведомства Юрий Селиверстов заявлял, что с 1 января размер семейного капитала увеличат до 30 336 рублей.

Напомним, чиновники вводят ограничения по трате семейного капитала. К примеру, в ноябре этого года ввели дополнительные требования по досрочной трате этих денег на медуслуги. Семейный капитал также попал под ограничения, которые чиновники ввели по оформленным за границей доверенностям, — по ним не получится получить семейный капитал и досрочно им распорядиться.

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