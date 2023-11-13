Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в 2023 году в минской Каменной Горке

Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в 2023 году в минской Каменной Горке1
- 13.11.2023, 16:35
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В ней три комнаты.
Каменная Горка в Минске не имеет статуса района с дорогим жильем, но иногда и тут продают и покупают недешевые квартиры. Сегодня — как раз одна из них. Realt посмотрел, как выглядит самая дорогая квартира в КГ, которую купили в 2023 году.
Квартира находится на улице Неманская, 2. Этот 22-этажный монолитно-каркасный дом был построен в 2014 году, квартира находится на 19-м, а окна выходят на три стороны дома. Также в доме есть консьерж и видеонаблюдение.
Общая площадь 3-комнатной квартиры составляет 92,9 м², жилая — 79. В квартире два оборудованных санузла и отдельная гардеробная комната.
Просторная кухня занимает 12 метров, на которой размещен кухонный гарнитур с техникой и есть выход на просторный застекленный балкон, на котором оборудована обеденная зона.
Обошлась она покупателю в октябре 2023 года в 160 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила почти 1722 $, что на 400 $ выше средней стоимости квадрата 3-комнатных квартир в этом районе.