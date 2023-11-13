Плацдарм для наступления на Крым: ВСУ готовят мощный удар 13.11.2023, 16:43

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Олег Жданов

О боях на Херсонщине и переходе в зимнюю кампанию.

На левом берегу реки Днепр в Херсонской области продолжается операция Вооруженных сил Украины. В настоящее время наши военные работают над расширением плацдарма для дальнейших наступательных действий. Какие перспективы у ВСУ на левобережье Херсона и как приближение морозов повлияет на ход войны - «Апострофу» объяснил офицер запаса и военный эксперт Олег Жданов.

Битва за Херсонщину

Расширение плацдарма на левобережье реки Днепр в Херсонской области дает нам возможность хотя бы немного отодвинуть артиллерию врага, чтобы сделать невозможным обстрелы правого берега Днепра.

Что касается тяжелой техники, то для форсирования Днепра нужно иметь плацдарм как минимум на 20 км вглубь, чтобы артиллерия врага не могла вредить переправам на Днепре.

Во всяком случае, сегодня на левом берегу мы имеем успех в том смысле, что присутствие наших войск там может стать основой для дальнейшего развития наступления.

Что касается расширения плацдарма – если мы освобождаем Олешки или Новую Каховку, то создаем плацдарм глубиной более 20 км. Наличие такого плацдарма дает нам возможность проводить полномасштабную операцию по форсированию Днепра. В таком случае враг может снять войска по другим направлениям, хотя на сегодняшний день враг имеет там около 63-65 тысяч. Да, это преимущественно мобилизованные, а не кадровые войска. Но они там есть. И на сегодняшний день российское командование еще не в полном объеме ввело в бой войска, которые есть в его распоряжении.

Кстати, куда подевался генерал Теплинский, которого туда назначили. С момента загадочного обстрела штаба командования группы войск "Днепр" его никто нигде не видел. И ситуация на линии фронта со стороны российских войск коренным образом не изменилась. Они постепенно подтягивают резервы, вводят их в бой. Но массированного введения в бой резервных частей на сегодняшний день мы не наблюдаем.

Зима 2024

Повлияет ли холодная зимняя погода на российскую армию? Мы возвращаемся в осень 2022 года, и тогда мы вели разговор о том, что кто лучше подготовит свой личный состав к зиме, тот будет иметь преимущество. Подразумевается утепление войск – это и зимняя одежда, и обеспечение средствами обогрева, и теплой пищей. Это дает громадное преимущество. Если мы нарушаем логистику российской армии, то у нас есть шанс, чтобы они будут мерзнуть. И это отразится на боеспособности этих военнослужащих российских оккупационных войск.

Черное море

На сегодняшний день, не имея флота, у нас есть преимущество в Черном море. В свое время россияне должны были достроить военную базу в Новороссийске, но после харьковских договоренностей Pоссия прекратила любое производство там, рассчитывая, что их флот будет в Крыму чуть ли не пожизненно. Поэтому на сегодняшний день Новороссийск не вмещает черноморский флот.

Россияне вынуждены прятать свой флот, прикрываться гражданскими судами (как возле Керченского пролива). Перспективы у них плохие. Мы показали, что в Черном море россиянам может прилететь отовсюду – из воды, из воздуха. У нас есть преимущество в этом смысле.

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