В России на ходу загорелся белорусский трамвай 13.11.2023, 16:53

В салоне были пассажиры.

В Самаре местные СМИ сообщили, что городские службы разбираются с происшествием, во время которого 11 ноября прямо на ходу и с пассажирами на борту загорелся трамвай белорусского производства.

«К счастью, никто не пострадал. Когда началось задымление, водитель вывел всех пассажиров из трамвая и проконтролировал, чтобы они отошли подальше от вагона, — передает 63.RU слова директора Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаила Ефремова.

По его словам, потушить огонь своими силами водителю трамвая не удалось.

«Собственная порошковая система пожаротушения, которой оборудован трамвай, с пламенем тоже не справилась. Возгорание тушили пожарные. По предварительным данным, в трамвае между внутренним пространством крыши и самой крышей могло произойти короткое замыкание», — рассказал самарский чиновник.

В Следственном комитете города уточнили, что «по данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка», а следователи выезжали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего».

Напомним, что в сентябре 2023 года на улицы российской Самары вышли несколько трамваев модели Т811, закупленных городом трамваи производства BKM Holding (ранее назывался «Белкоммунмаш»). Эта модель может проехать без электричества порядка 5 километров, а вмещает до 159 пассажиров.

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