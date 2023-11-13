Путин заложил под Россию сразу несколько ядерных зарядов Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.11.2023, 16:55

Не сработает один, уж точно не подведет второй.

Пока в АП обсуждают сценарии президентских «выборов» 2024, Рамзан Кадыров продолжает отстраивать своё суверенное Ханство.

На этот раз он призвал отбирать у владельцев «неухоженные земельные участки» в Грозном, которые «портят облик города».

Что значит «неухоженные» он объяснять не стал. Видимо, определение чуть позже даст его 15-летний сын Адам.

Частная собственность? Это ещё один навязанный сатанистским Западом стереотип!

Такими темпами Кадыров и смертную казнь вскоре легализует — гулять, так гулять!

Уж если федеральный министр просвещения Кравцов к нему из Москвы на поклон приезжает и вслух зачитывает переписанный по его приказу параграф «суверенной отечественной истории», то чего вообще стесняться?

Центр слабеет и регионы уходят во все тяжкие. Сначала национальные республики, но их примеру обязательно последуют и остальные. «Почему кому-то можно, а нам нет? Чем мы хуже?!»

Как на это отреагирует Кремль? Никак. Продолжит прятать голову в песок и делать вид, что ничего не происходит.

Путин вместе со своим кооперативом «Озеро» (которому сегодня исполнилось 27 лет) заложил под Россию сразу несколько ядерных зарядов: не сработает один, уж точно не подведёт второй.

Поэтому страшному концу потом удивляться не стоит. Престарелый вождь ведёт нас к нему вот уже несколько десятилетий.

«Сколько верёвочке не виться, а конец будет…»

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».