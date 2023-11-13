Белорусы смогут подаваться на «шенген» онлайн

Белорусы смогут подаваться на «шенген» онлайн1
- 13.11.2023, 17:02
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Совет ЕС одобрил визовую реформу.
Совет Европейской Союза одобрил несколько решений, касающихся визовой реформы. Когда изменения вступят в силу, подаваться на шенген во многих случаях можно будет онлайн, а личные визиты в консульства станут ненужными, сообщается на сайте Совета ЕС.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес заявил, что новые правила «станут значительным улучшением как для граждан, так и для процесса рассмотрения заявок»:
«Это упростит процесс подачи заявок для путешественников и облегчит нагрузку на национальные администрации, которые смогут реагировать более быстро и эффективно».
Совет Европейского союза одобрил сегодня два решения, касающиеся цифровизации визовой процедуры. Будет создана специальная платформа для подачи заявок на «шенген» – там заявители смогут ввести все необходимые сведения, загрузить электронные копии паспортов и других необходимых документов, а также оплатить визовый сбор.
Личные визиты в консульства станут во многих случаях ненужными. Прийти придется, когда виза оформляется впервые или оказались недействительными биометрические данные, а также после замены паспорта.
Визовых наклеек больше не будет – их заменят штрихкоды с криптографической подписью.
В ближайшее время одобренные решения опубликуют в официальном журнале Евросоюза, после чего они вступят в силу. Дату, когда начнут действовать новые правила, определят после завершения работы над визовой платформой и цифровой визой. Предварительно запуск сервиса планируется на 2026 год.