Bloomberg: Цены на нефть преподнесли неприятный «сюрприз» России 13.11.2023, 17:05

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Цена Urals вернулась в диапазон $60.

Падение цен на нефть привело к тому, что цена основного российского сорта нефти Urals вернулась в диапазон $60. В течение прошлой недели нефть марки Urals стоила $66,19. Это самый низкий показатель с 25 июля.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

В последние недели фьючерсы на нефть марки Brent упали из-за опасений по поводу мирового потребления.

С конца прошлого года США и страны «Большой семерки» ввели ограничение на цену экспорта нефти из России, которое предотвращает доступ к таким услугам, как доставка и страхование, если стоимость груза превышает 60 долларов. Эта политика подверглась критике летом, когда Argus впервые оценил всю российскую нефть выше этого уровня.

В последние недели Лондон и Вашингтон предприняли одни из первых мер по обеспечению соблюдения этой политики. США наложили санкции на два судна, одно из которых принадлежало турецкой компании, за перевозку грузов, превышающих верхний предел, при использовании западных услуг. На прошлой неделе Великобритания наложила санкции на компанию Paramount Energy & Commodities DMCC за то, что она помогла России избежать ограничения.

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