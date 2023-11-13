Белорусский клон IKEA в Молодечно удивил странной акцией 4 13.11.2023, 17:10

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Было: 24 рубля, стало — 30.

Жители Молодечно удивились скидкам в местном клоне IKEA. Некоторые товары «на акции» стоят столько же, сколько и до, а одна фоторамка обойдется на скидке на шесть рублей дороже, чем без. Клиенты сняли ценники на видео и опубликовали ролик в TikTok.

Съемка проходила в магазине белорусского бренда Swed House, который называют аналогом IKEA.

— Мы зашли в новый магаз, который у нас в Молодечно открылся. Короче, все как в IKEA называется. Не знаю, все ли, как в IKEA, но посмотрите на акции, — сказал автор видео и показал ценники на фоторамки.

Фоторамка 13*18 см раньше стоила 8 рублей, теперь — те же 8 рублей, другая, которая стоила 4,6 рубля, на акции выставлена за 4,60 рубля. Больше всего клиентов удивила рамка формата 30*40 см. Ранее ее продавали по 24 рубля, а теперь — за 30 рублей.

У пользователей TikTok такие щедрые скидки вызвали улыбку:

«Акция: «Скажи спасибо, что не подорожало».

«Надо брать пока акция».

«Хорошо, что то, что было 8 осталось 8. Обычно становится 10 и больше».

«Скорей покупайте ту, что за 30 рублей, пока акция не закончилась».

Другие пользователи предположили, что такие скидки в магазине выставили по ошибке — «просто забыли цены поменять в программе».

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